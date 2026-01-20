5 Pemain Bintang Incaran Persija Jakarta Musim 2026, Nomor 1 Pernah Main di Liga Konferensi Eropa

PERSIJA Jakarta menunjukkan agresivitas luar biasa pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 35 poin, tim asuhan Mauricio Souza ini hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Demi mengudeta posisi puncak dan merebut gelar juara, manajemen Macan Kemayoran bergerak cepat memburu pemain berkualitas. Persija Jakarta pun sebenarnya sudah mulai meresmikan amunisi barunya.

Tercatat, Fajar Fathurrahmandan penyerang Alaeddine Ajaraie telah lebih dulu bergabung. Langkah berani manajemen di bursa transfer Januari 2026 ini menjadi sinyal kuat bagi para rival bahwa Macan Kemayoran tidak main-main dalam ambisi mereka mengejar trofi juara musim ini.

Kini, setidaknya masih ada lima nama yang masuk dalam radar incaran Persija Jakarta, siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Bintang Incaran Persija Jakarta Musim 2026:

1. Paulo Ricardo

Paulo Ricardo segera diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta lorenzooleporee

Nama ini menjadi sorotan utama setelah jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, mengabarkan sang pemain sedang terbang dari Brasil menuju Jakarta. Paulo Ricardo bukan pemain sembarangan, bek berusia 31 tahun ini tercatat pernah berkompetisi di Liga Konferensi Eropa 2025-2026 bersama klub Finlandia, Kuopion Palloseura.

Pengalamannya menghadapi klub sekelas Crystal Palace dan Slovan Bratislava diharapkan menjadi tembok kukuh bagi lini pertahanan Persija.

2. Ivar Jenner

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)

Persija tampaknya serius ingin memulangkan aset bangsa. Ivar Jenner, gelandang andalan Timnas Indonesia yang sebelumnya berkarier di FC Utrecht, menjadi target prioritas.

Dengan visi bermain khas Eropa dan ketenangan di lini tengah, pemain berusia 22 tahun ini diproyeksikan menjadi jenderal lapangan tengah baru di bawah arahan Mauricio Souza.