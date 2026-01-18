Target Tinggi Alaeddine Ajaraie Bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026

PEMAIN baru Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie, mempunyai target tinggi bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Pemain 33 tahun itu mengatakan ingin mencetak banyak gol dan assist untuk Persija Jakarta.

Alaeddin Ajaraie resmi didatangkan Persija Jakarta dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Pemain berpaspor Maroko itu dipinjam dari klub Liga India, NorthEast United.

1. Alaeddine Ajaraie Top Skor Liga India 2024-2025

Alaeddine Ajaraie datang dengan status top skor Liga India musim lalu. Pada musim 2024-2025, ia membukukan 23 gol di Liga India. Alaeddine Ajaraie juga menyumbangkan total enam gol di Piala Durand dan Piala Super.

Pada setengah musim ini, Alaeddine Ajaraie tercatat sudah menyumbangkan delapan gol dan empat assist dari enam penampilan bersama NorthEast United. Catatan positif ini ingin dilanjutkan di Persija Jakarta.

"Insya Allah. Saya ingin melanjutkan performa seperti musim lalu. Saya ingin meninggalkan nama saya di sini, dan itulah alasan saya datang," kata Alaeddine Ajaraie, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

"Itu akan membuat saya lebih bahagia. Prinsip saya selalu sama, saya hanya ingin membantu tim dan mencapai target. Saya tahu tahun ini kami punya kesempatan untuk naik, Insya Allah," sambung Alaeddine Ajaraie.