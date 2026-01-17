Top Skor Liga India Alaeddine Ajaraie Bicara Proses Bergabung dengan Persija Jakarta

JAKARTA - Alaeddine Ajaraie menjadi rekrutan terbaru Persija Jakarta di putaran 2 Super League 2025-2026. Top skor Liga India 2024-2025 itu lalu bicara proses transfernya ke Macan Kemayoran.

Alaeddine secara resmi diperkenalkan Persija sebagai rekrutan anyarnya pada Jumat 16 Januari 2026. Bomber berusia 33 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman dari klub India, NorthEast United FC.

1. Proses Bergabung

Setelah resmi diperkenalkan, Alaeddine pun buka-bukaan mengenai proses bergabung dengan Persija. Ia mengungkapkan klub anyarnya ini adalah tim besar sehingga tidak sulit untuk membuat keputusan.

"Itu mudah. Persija adalah tim yang sangat bagus, tim besar. Jadi itu keputusan yang mudah. Saya pikir keputusan ini membuat saya bahagia, begitu juga keluarga saya," kata Alaeddine, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Menurut striker asal Maroko itu, tidak banyak pertimbangan untuk bergabung dengan Persija. Nama besar klub asal Jakarta itu membuatnya langsung menerima tawaran dan keluarganya pun mendukung.

"Itu mudah. Kapan pun Anda melihat Persija, Anda bisa melihat suporternya, Anda bisa melihat para pemain besar yang datang dan bermain di sini serta menikmatinya," tutur Alaeddine.

"Jadi ketika saya tahu Persija menginginkan saya, saya sangat senang, saya dan keluarga saya. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan ini," sambungnya.