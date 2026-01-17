Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Top Skor Liga India Alaeddine Ajaraie Bicara Proses Bergabung dengan Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:39 WIB
Top Skor Liga India Alaeddine Ajaraie Bicara Proses Bergabung dengan Persija Jakarta
Alaeddine Ajaraie menjadi rekrutan terbaru Persija Jakarta di putaran 2 Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Alaeddine Ajaraie menjadi rekrutan terbaru Persija Jakarta di putaran 2 Super League 2025-2026. Top skor Liga India 2024-2025 itu lalu bicara proses transfernya ke Macan Kemayoran.

Alaeddine secara resmi diperkenalkan Persija sebagai rekrutan anyarnya pada Jumat 16 Januari 2026. Bomber berusia 33 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman dari klub India, NorthEast United FC. 

1. Proses Bergabung

Persija Jakarta mendatangkan Alaeddine Ajaraie (Foto: Persija Jakarta)

Setelah resmi diperkenalkan, Alaeddine pun buka-bukaan mengenai proses bergabung dengan Persija. Ia mengungkapkan klub anyarnya ini adalah tim besar sehingga tidak sulit untuk membuat keputusan.

"Itu mudah. Persija adalah tim yang sangat bagus, tim besar. Jadi itu keputusan yang mudah. Saya pikir keputusan ini membuat saya bahagia, begitu juga keluarga saya," kata Alaeddine, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Menurut striker asal Maroko itu, tidak banyak pertimbangan untuk bergabung dengan Persija. Nama besar klub asal Jakarta itu membuatnya langsung menerima tawaran dan keluarganya pun mendukung.

"Itu mudah. Kapan pun Anda melihat Persija, Anda bisa melihat suporternya, Anda bisa melihat para pemain besar yang datang dan bermain di sini serta menikmatinya," tutur Alaeddine.

"Jadi ketika saya tahu Persija menginginkan saya, saya sangat senang, saya dan keluarga saya. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan ini," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/49/3195859/alaeddine_ajaraie_ingin_antar_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-Kfd8_large.JPG
Dibantu Top Skor Liga India, Alaeddine Ajaraie: Insya Allah Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/49/3195698/fajar_fathurrahman_ingin_bantu_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-38Xq_large.JPG
Misi Pemain Timnas Indonesia Fajar Fathurrahman Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/49/3195802/persib_bandung_resmi_melepas_dua_pemainnya_yakni_rezaldi_hehanussa_dan_al_hamra_hehanussa_ke_persik_kediri-5oAu_large.jpg
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hehanussa Bersaudara ke Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/49/3195772/persija_jakarta_menambah_kekuatan_dengan_mendatangkan_alaeddine_ajaraie_jelang_putaran_2_super_league_2025_2026-M8DH_large.jpg
Resmi, Persija Jakarta Datangkan Striker Asing Alaeddine Ajaraie Jelang Putaran 2 Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/17/51/1667059/event-lari-hs-run-lampung-diramaikan-5000-peserta-olahraga-sambil-dongkrak-ekonomi-daerah-yoc.webp
Event Lari HS Run Lampung Diramaikan 5.000 Peserta, Olahraga Sambil Dongkrak Ekonomi Daerah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/12/bek_crystal_palace_marc_guehi.jpg
Marc Guehi Semakin Dekat Gabung Man City, Crystal Palace Akui Transfer Masuk Tahap Akhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement