Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Gabung Persija Jakarta?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |13:46 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Gabung Persija Jakarta?
Ivar Jenner berpotensi gabung Persija Jakarta dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Ivar Jenner gabung Persija Jakarta dalam waktu dekat? Akun @ngapakfootball seakan memberi kode Ivar Jenner tengah berada di Indonesia.

“Udah makan belum? Lagi di restoran ini, makan pake sayur lemak dan kripik + kerupuk,” tulis @ngapakfootball, sembari menampilkan foto Ivar Jenner di salah satu restoran Jepang ternama di Indonesia.

Ivar Jenner terpantau berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)
Ivar Jenner terpantau berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)

Foto di atas disinyalir foto lama, yang mana diambil sekira 2023. Namun, disinyalir ada maksud kenapa akun di atas menampilkan foto Ivar Jenner ketika bursa transfer Super League 2025-2026 telah dibuka pada 10 Januari 2026.

1. Persija Jakarta Kepincut Ivar Jenner

Medio November 2025, Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa saja memburu Ivar Jenner jika pelatih Mauricio Souza membutuhkan tenaga gelandang 21 tahun tersebut.

"Balik lagi, untuk penguatan skuad, (keputusan) bukan di saya. Balik lagi, kalau memang itu pelatih perlu (Ivar Jenner) dengan tim komite untuk penguatan skuad, ya kenapa enggak," kata Mohamad Prapanca di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

"Kami selalu terbuka selama masih on track anggaran finansial," lanjut Mohamad Prapanca.

2. Saran Ketua Umum The Jakmania

Ketua Umum The Jakmania Dicky Soemarno meminta manajemen mendatangkan pemain diaspora. Ia menilai kehadiran pemain diaspora dijamin akan meningkatkan kualitas tim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/51/3195883/john_herdman_pasrah_tak_bisa_memanggil_jay_idzes_dkk_di_piala_aff_2026_pssi-eIxM_large.jpg
John Herdman Pasrah Jay Idzes, Kevin Diks hingga Calvin Verdonk Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/51/3195877/timnas_indonesia_tempati_pot_4_drawing_di_piala_asia_2027_pssi-nSvQ_large.jpg
Lolos Piala Asia 2027, Timnas Singapura Tak Takut Lawan Timnas Indonesia Asuhan John Herdman di Piala AFF 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/51/3195850/john_herdman_bisa_panggil_2_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_agar_juara_piala_aff_2026-bSoh_large.jpg
John Herdman Panggil 2 Pemain Naturalisasi Tambahan dari Asia Tenggara agar Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/51/3195835/4_negara_yang_tampil_di_fifa_series_2026_indonesia-f5I7_large.jpg
4 Negara yang Main di FIFA Series 2026 Indonesia, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/17/51/1667031/diguyur-bonus-sea-games-2025-rp15-miliar-alwi-farhan-ogah-cepat-puas-ikc.webp
Diguyur Bonus SEA Games 2025 Rp1,5 Miliar, Alwi Farhan Ogah Cepat Puas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/17/miliano_jonathans_resmi_dipinjam_excelsior.jpg
Miliano Jonathans Resmi Gabung Excelsior, Pujian Keras Datang dari Direktur Teknik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement