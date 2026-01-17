Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Gabung Persija Jakarta?

Ivar Jenner berpotensi gabung Persija Jakarta dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)

PEMAIN Timnas Indonesia Ivar Jenner gabung Persija Jakarta dalam waktu dekat? Akun @ngapakfootball seakan memberi kode Ivar Jenner tengah berada di Indonesia.

“Udah makan belum? Lagi di restoran ini, makan pake sayur lemak dan kripik + kerupuk,” tulis @ngapakfootball, sembari menampilkan foto Ivar Jenner di salah satu restoran Jepang ternama di Indonesia.

Ivar Jenner terpantau berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)

Foto di atas disinyalir foto lama, yang mana diambil sekira 2023. Namun, disinyalir ada maksud kenapa akun di atas menampilkan foto Ivar Jenner ketika bursa transfer Super League 2025-2026 telah dibuka pada 10 Januari 2026.

1. Persija Jakarta Kepincut Ivar Jenner

Medio November 2025, Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa saja memburu Ivar Jenner jika pelatih Mauricio Souza membutuhkan tenaga gelandang 21 tahun tersebut.

"Balik lagi, untuk penguatan skuad, (keputusan) bukan di saya. Balik lagi, kalau memang itu pelatih perlu (Ivar Jenner) dengan tim komite untuk penguatan skuad, ya kenapa enggak," kata Mohamad Prapanca di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

"Kami selalu terbuka selama masih on track anggaran finansial," lanjut Mohamad Prapanca.

2. Saran Ketua Umum The Jakmania

Ketua Umum The Jakmania Dicky Soemarno meminta manajemen mendatangkan pemain diaspora. Ia menilai kehadiran pemain diaspora dijamin akan meningkatkan kualitas tim.