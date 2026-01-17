Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Tipis 1-0, Nerazzurri Makin Kukuh sebagai Capolista

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |23:02 WIB
Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Tipis 1-0, <i>Nerazzurri</i> Makin Kukuh sebagai <i>Capolista</i>
Inter Milan menang 1-0 di kandang Udinese pada lanjutan Liga Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)
A
A
A

UDINE – Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Bluenergy, Udine, Italia, Minggu (17/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Nerazzurri.

Gol tunggal Inter dicetak oleh Lautaro Martinez (20’). Kemenangan itu mengukuhkan mereka di puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan 49 poin dari 21 pertandingan.

Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)
Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Sang juara paruh musim tampil garang sejak menit pertama. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga 71%, membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan.

Baru empat menit, Lautaro sudah mengancam lewat tembakan mendatar. Namun, peluang itu bisa dengan mudah ditangkap oleh Maduke Okoye. Selang semenit, upaya Federico Dimarco meleset.

Menit ke-19, sundulan Lautaro melebar dari sasaran. Namun, semenit kemudian, ia sukses menyelesaikan umpan backheel cantik Pio Esposito untuk membuka skor 1-0.

Dimarco melepaskan tembakan keras di menit ke-29 tapi Okoye tidak kalah brilian dalam melakukan penyelamatan. Udinese membalas di menit ke-34 saat upaya Keinan Davis diblok Yann Sommer.

Setelah itu, tidak peluang tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter bertahan sampai istirahat. Selepas jeda, Il Biscione semakin buas memburu gol kedua.

 

