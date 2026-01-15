Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Kukuh di Puncak Usai Hajar Lecce, Napoli Ditahan Parma 0-0

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |05:44 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Kukuh di Puncak Usai Hajar Lecce, Napoli Ditahan Parma 0-0
Inter Milan menang 1-0 atas Lecce di lanjutan Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@Inter_en)
A
A
A

SEBANYAK dua pertandingan digelar dalam lanjutan laga tunda Liga Italia 2025-2026 pada Kamis (15/1/2026) dini hari WIB. Dua pertandingan itu mempertemukan Inter Milan vs Lecce dan Napoli vs Parma.

1. Hasil Inter Milan vs Lecce

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu memainkan formasi andalannya, yakni 3-5-2. Seluruh pemain terbaiknya dimainkan, termasuk duet maut Angle Bonny dan Marcus Thuram di lini depan.

Secara statistik, Nerazzurri -julukan Inter Milan- benar-benar dominan atas Lecce. Inter Milan mencatatkan 68 persen penguasaan bola berbanding 32 persen milik tamu.

Inter Milan juga membuat tujuh shot on target, berbanding satu milik Lecce. Namun, dominasi Inter Milan sempat digagalkan barisan pertahanan Lecce, termasuk penampilan ciamik kiper tim tamu, Wladimire Falcone.

Inter Milan menang 1-0 atas Lecce @Inter_en

Terbukti, gol kemenangan Inter Milan baru tercipta di menit 78 via aksi Francesco Esposito. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Inter Milan bertahan hingga laga usai.

Berkat tambahan tiga poin, La Beneamata -julukan lain Inter Milan- kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 46 angka, unggul enam poin atas AC Milan di posisi dua.

Namun, dengan catatan, AC Milan memiliki tabungan satu pertandingan. Rossoneri -julukan AC Milan- baru akan menjalani laga ke-20 mereka pada Jumat 16 Januari 2026 dini hari WIB dengan tandang ke markas Como 1907.

 

