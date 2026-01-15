Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Emil Audero Optimistis Juventus Calon Juara Liga Italia 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |02:05 WIB
Penyebab Emil Audero Optimistis Juventus Calon Juara Liga Italia 2025-2026
Emil Audero jagokan Juventus juara Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
PENJAGA gawang Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, optimistis Juventus merupakan calon juara Liga Italia 2025-2026. Emil Audero mengatakan Juventus punya modal besar untuk mewujudkan hal tersebut. 

Juventus saat ini dalam tren positif di Liga Italia 2025-2026. Skuad berjuluk Bianconeri itu belum kalah dalam enam pertandingan terakhir dengan rincian lima kemenangan dan satu kali imbang. Di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026, Juventus duduk di posisi tiga dengan 39 poin, tertinggal empat angka dari Inter Milan di puncak.

1. Juventus Mulai Bangkit di Bawah Asuhan Luciano Spalletti

Juventus bantai 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
Juventus bantai 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)

Emil Audero yang merupakan jebolan akademi Juventus menilai saat ini Bianconeri mulai bangkit. Ia meyakini, suasana ruang ganti Juventus sedang penuh ambisi. 

"Ya. Saya cukup beruntung bisa merasakan suasana ruang ganti yang keras dan penting, dan saya akan selalu menyimpan momen-momen itu; mereka mengajari saya banyak hal," kata Emil Audero, Okezone mengutip dari Tuttomercatoweb, Kamis (15/1/2026).

"Sulit untuk membandingkan musim tetapi saya dapat mengatakan saya melihat tim Juventus dengan intensitas yang tinggi," sambung Emil Audero.

2. Luciano Spalletti Bikin Juventus Bangkit

Di bawah arahan Luciano Spalletti, Emil Audero meyakini Juventus merupakan kandidat juara Liga Italia 2025-2026. Kiper Timnas Indonesia itu penasaran sejauh mana konsistensi Bianconeri musim ini. 

 

