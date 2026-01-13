John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Segera Resmi Gabung Juventus!

PELATIH Timnas indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab, kiper Timnas Indonesia Emil Audero berpotensi gabung salah satu klub Serie A, Juventus, pada bursa transfer musim panas 2026.

Menurut laporan jurnalis Italia Vincenzo Cundari, Juventus membidik Emil Audero sebagai pengganti Mattia Perin yang akan meninggalkan Juventus Stadium pada musim panas 2026. Nantinya, Emil Audero akan bersaing dengan Michele Di Gregorio untuk memperebutkan status kiper utama Juventus.

1. Jadi Andalan Cremonese

Tak heran Juventus kepincut Emil Audero. Bersama Cremonese musim ini, Emil Audero tampil gemilang.

Bahkan di awal musim, Emil Audero sempat masuk lima besar kiper dengan penyelamatan terbanyak di Liga Italia 2025-2026. Dari 17 pertandingan, Emil Audero mencatatkan lima clean sheet dan kebobolan 21 kali.

Menurut laman Whoscored, rating Emil Audero mencapai 7,11. Ia juga tercatat empat kali menjadi Man of the Match di Liga Italia 2025-2026.

Sayangnya, dini hari tadi Emil Audero gagal tampil optimal saat Cremonese tandang ke markas Juventus di lanjutan pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Dalam laga tersebut, Cremonese dihajar Juventus 0-5!