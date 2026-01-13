Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Segera Resmi Gabung Juventus!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |06:00 WIB
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Segera Resmi Gabung Juventus!
John Herdman bahagia karena Emil Audero segera gabung Juventus. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab, kiper Timnas Indonesia Emil Audero berpotensi gabung salah satu klub Serie A, Juventus, pada bursa transfer musim panas 2026.

Menurut laporan jurnalis Italia Vincenzo Cundari, Juventus membidik Emil Audero sebagai pengganti Mattia Perin yang akan meninggalkan Juventus Stadium pada musim panas 2026. Nantinya, Emil Audero akan bersaing dengan Michele Di Gregorio untuk memperebutkan status kiper utama Juventus.

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

1. Jadi Andalan Cremonese

Tak heran Juventus kepincut Emil Audero. Bersama Cremonese musim ini, Emil Audero tampil gemilang.

Bahkan di awal musim, Emil Audero sempat masuk lima besar kiper dengan penyelamatan terbanyak di Liga Italia 2025-2026. Dari 17 pertandingan, Emil Audero mencatatkan lima clean sheet dan kebobolan 21 kali.

Menurut laman Whoscored, rating Emil Audero mencapai 7,11. Ia juga tercatat empat kali menjadi Man of the Match di Liga Italia 2025-2026.

Sayangnya, dini hari tadi Emil Audero gagal tampil optimal saat Cremonese tandang ke markas Juventus di lanjutan pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Dalam laga tersebut, Cremonese dihajar Juventus 0-5!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194940/simak_profil_dan_jejak_karier_mentereng_cesar_meylan_yang_akan_jadi_asisten_john_herdman_di_timnas_indonesia-9dJ5_large.jpg
Profil dan Jejak Karier Mentereng Cesar Meylan, Asisten John Herdman di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194903/justin_hubner-WjgZ_large.jpg
John Herdman Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia Kompak Cetak Gol di Kompetisi Top Eropa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194879/john_herdman-NcIO_large.jpg
Bukan Tembus Piala Dunia 2030, Ini Target Awal John Herdman di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194870/john_herdman-Fs35_large.jpg
Buka-bukaan, Exco PSSI Ungkap Alasan John Herdman Ingin Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/12/50/1665399/jake-paul-bangun-istana-mewah-senilai-rp600-miliar-usai-duel-lawan-mike-tyson-ulo.webp
Jake Paul Bangun Istana Mewah Senilai Rp600 Miliar usai Duel Lawan Mike Tyson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/persija_jakarta_bidik_tiga_poin_kontra_bhayangkara.jpg
Jakmania Desak Persija Boyong Pemain Diaspora, Ivar Jenner Merapat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement