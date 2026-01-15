Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Juara Paruh Musim Liga Italia 2025-2026, Cristian Chivu: Enggak Penting!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:13 WIB
Inter Milan Juara Paruh Musim Liga Italia 2025-2026, Cristian Chivu: Enggak Penting!
Cristian Chivu merasa juara paruh musim Liga Italia 2025-2026 tidaklah penting (Foto: Inter Milan)
A
A
A

MILAN – Inter Milan sukses bertakhta sebagai capolista Liga Italia 2025-2026 usai menang 1-0 atas Lecce. Pelatih Cristian Chivu menganggap kesuksesan sebagai juara paruh musim tidaklah penting.

Laga Inter Milan vs Lecce itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Kamis (15/1/2025) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan I Nerazzurri dicetak oleh Pio Esposito (78’).

1. Juara Paruh Musim Tidak Penting

Inter Milan menang 1-0 atas Lecce @Inter_en

Tambahan tiga poin itu mengukuhkan posisi Inter di puncak klasemen dengan 46 poin dari 20 laga. Raihan itu dipastikan tak akan bisa dikejar AC Milan yang akan bermain melawan Como 1907 di kandang lawan.

Rossoneri baru mengoleksi 40 poin dari 19 laga. Andai menang pun, Milan akan tetap berjarak tiga angka dari Inter di puncak sehingga sah Il Biscione disebut sebagai juara paruh musim.

Walau begitu, Chivu tidak merasa juara paruh musim adalah titel yang penting. Baginya, hal paling krusial adalah memastikan Inter bercokol di posisi teratas pada Mei 2026 atau usai giornata terakhir.

“Saya sudah pernah menjadi juara paruh musim ini sebelumnya (saat jadi pemain), tetapi ini tidak penting. Hal terpenting adalah berada di atas pada Mei (2026),” tandas Chivu, dikutip dari Football Italia, Kamis (15/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
