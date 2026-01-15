Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Persija Jakarta Rekrut Fajar Fathur Rahman: Amunisi Baru untuk Taklukkan Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |17:25 WIB
Resmi! Persija Jakarta Rekrut Fajar Fathur Rahman: Amunisi Baru untuk Taklukkan Super League 2025-2026
Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap putaran kedua Super League 2025-2026. Terbukti klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi mengumumkan perekrutan bek sayap berbakat, Fajar Fathur Rahman.

Kehadiran pemain asal Papua ini diharapkan menjadi energi baru bagi lini pertahanan sekaligus daya gedor sayap Persija dalam upaya mengejar gelar juara di akhir musim.

Fajar datang ke ibu kota dengan reputasi mentereng sebagai salah satu bek sayap kanan terbaik di Tanah Air. Tidak tanggung-tanggung, manajemen Persija memberikan kontrak jangka panjang berdurasi 3,5 musim kepada pemain kelahiran Manokwari tersebut.

1. Rekam Jejak Gemilang

Keputusan Persija merekrut Fajar didasari oleh konsistensi sang pemain selama lima musim terakhir bersama Borneo FC. Pada Liga 1 2024-2025 lalu, ia tercatat tampil dalam 33 laga dengan sumbangan lima assist.

Musim ini pun, Fajar tetap menjaga level permainannya dengan tampil dalam 14 pertandingan sebelum memutuskan pindah ke Persija. Kualitas pemain berusia 23 tahun ini juga telah diakui lewat berbagai penghargaan individu, mulai dari Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2022 hingga Pemain Muda Terbaik Liga 1 2023-2024.

Di level internasional, Fajar merupakan pahlawan saat Timnas Indonesia U-23 meraih emas SEA Games 2023, di mana ia tidak hanya kukuh di belakang, tetapi juga tajam di depan dengan menyabet gelar top scorer lewat koleksi lima gol.

Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

2. Target Tinggi dan Harapan Manajemen

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan perekrutan Fajar adalah langkah konkret klub untuk tampil lebih kompetitif. Prapanca pun berharap Fajar bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa langsung membantu Persija di paruh kedua musim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195543/bojan_hodak_ingin_datangkan_pemain_baru_untuk_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026_persibcoid-IxtB_large.jpg
Bojan Hodak Beri Sinyal Persib Bandung Datangkan Pemain Baru, Joey Pelupessy?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195532/berikut_lima_pemain_top_super_league_yang_berpotensi_dipanggil_john_herdman_di_piala_aff_2026-QBIZ_large.jpg
5 Pemain Top Super League yang Berpotensi Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Potensial Jadi Kapten!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195430/john_herdman-wQXC_large.jpg
Nonton Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Terpukau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195382/jordi_amat-XHWZ_large.jpg
Janji Jordi Amat Usai Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung di GBLA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/15/50/1666367/tinju-dunia-ben-shalom-yakin-martin-bakole-jadi-ujian-terberat-moses-itauma-naf.webp
Tinju Dunia: Ben Shalom Yakin Martin Bakole Jadi Ujian Terberat Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/teja_paku_alam_tampil_konsisten_bersama_persib.jpg
Persib Paling Sedikit Kebobolan di Paruh Pertama Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement