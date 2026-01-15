Resmi! Persija Jakarta Rekrut Fajar Fathur Rahman: Amunisi Baru untuk Taklukkan Super League 2025-2026

JAKARTA – Persija Jakarta menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap putaran kedua Super League 2025-2026. Terbukti klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi mengumumkan perekrutan bek sayap berbakat, Fajar Fathur Rahman.

Kehadiran pemain asal Papua ini diharapkan menjadi energi baru bagi lini pertahanan sekaligus daya gedor sayap Persija dalam upaya mengejar gelar juara di akhir musim.

Fajar datang ke ibu kota dengan reputasi mentereng sebagai salah satu bek sayap kanan terbaik di Tanah Air. Tidak tanggung-tanggung, manajemen Persija memberikan kontrak jangka panjang berdurasi 3,5 musim kepada pemain kelahiran Manokwari tersebut.

1. Rekam Jejak Gemilang

Keputusan Persija merekrut Fajar didasari oleh konsistensi sang pemain selama lima musim terakhir bersama Borneo FC. Pada Liga 1 2024-2025 lalu, ia tercatat tampil dalam 33 laga dengan sumbangan lima assist.

Musim ini pun, Fajar tetap menjaga level permainannya dengan tampil dalam 14 pertandingan sebelum memutuskan pindah ke Persija. Kualitas pemain berusia 23 tahun ini juga telah diakui lewat berbagai penghargaan individu, mulai dari Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2022 hingga Pemain Muda Terbaik Liga 1 2023-2024.

Di level internasional, Fajar merupakan pahlawan saat Timnas Indonesia U-23 meraih emas SEA Games 2023, di mana ia tidak hanya kukuh di belakang, tetapi juga tajam di depan dengan menyabet gelar top scorer lewat koleksi lima gol.

Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

2. Target Tinggi dan Harapan Manajemen

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan perekrutan Fajar adalah langkah konkret klub untuk tampil lebih kompetitif. Prapanca pun berharap Fajar bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa langsung membantu Persija di paruh kedua musim.