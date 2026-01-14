Nonton Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Terpukau!

JAKARTA – Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, mulai menunjukkan komitmennya untuk membenahi sepak bola nasional dari akar rumput. Pelatih asal Inggris ini menegaskan akan memberikan perhatian khusus terhadap kompetisi Super League 2025-2026 sebagai basis pencarian bakat lokal, bahkan ia sudah mulai mengamati gairah sepak bola Indonesia melalui laga derbi paling bergengsi di Tanah Air, yakni Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Untuk diketahui, Herdman telah tiba di Jakarta pada Sabtu 10 Januari 2026 lalu. Pelatih asal Inggris itu sempat dikabarkan akan menyaksikan langsung duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 11 Januari 2026.

Namun kenyataannya, Herdman tidak menonton langsung duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. Akan tetapi, dia mengaku menyaksikan laga tersebut lewat layar kaca. Dirinya cukup terkesan dengan magis pertandingan tersebut.

1. Liga Domestik sebagai Fondasi

“Ya, tentu saja. Saya rasa kita harus mengakui dan menghargai liga profesional di sini. Saya sempat menonton ‘El Clasico’ di televisi beberapa malam lalu, dan itu adalah pertandingan yang sangat panas dan penuh gairah—memang begitulah laga derbi,” kata Herdman, dikutip Rabu (14/1/2026).

Herdman mengatakan bahwa memantau pertandingan Super League sangat penting. Karena dengan begitu, dia bisa mengetahui potensi para pemain lokal.

Thom Haye di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

“Menurut saya, komitmen terhadap liga domestik di sini adalah fondasi bagi masa depan kita,” tuturnya.

“Dan penting juga, pertama, bahwa saya untuk menonton. Karena jika pelatih tim nasional tidak menonton liga domestik, maka tidak ada harapan bagi para pemain lokal,” tambah Herdman.