Bojan Hodak Beri Sinyal Persib Bandung Datangkan Pemain Baru, Joey Pelupessy?

Bojan Hodak ingin datangkan pemain baru untuk Persib Bandung di bursa transfer musim dingin 2026. (Foto: Persib.co.id)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi sinyal untuk mengubah skuad jelang mengarungi putaran kedua musim 2025-2026. Namun, pelatih asal Kroasia ini memastikan tidak akan mengubah pemainnya secara besar-besaran, kemungkinan hanya satu hingga dua pemain saja.

“Kami sudah melakukan pergantian besar-besaran di musim panas (awal musim), jadi tentu saya ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya,” kata Bojan Hodak.

Bojan Hodak beri sinyal datangkan pemain baru untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

“Itu membuat kami akan melakukan perubahan, tapi tidak akan terlalu banyak. Jadi saya menduga tidak akan terlalu banyak perubahan,” lanjut pelatih asal Kroasia tersebut.

1. Nama-Nama Masih Dirahasiakan

Meski demikian, pelatih berkepala plontos ini tidak mau menyebutkan nama-nama pemain yang kemungkinan akan dilepas termasuk pemain yang akan didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2026, baik itu lokal maupun asing.

“Akan ada beberapa, tapi seperti yang saya katakan, tidak akan banyak. Sebab, pada akhirnya kami juga adalah tim nomor satu dan tim-tim yang di papan bawah yang melakukan banyak perubahan. Tapi, bagi kami, mungkin akan dilakukan penguatan,” kata Bojan Hodak.

2. Joey Pelupessy Gabung?

Joey Pelupessy menjadi pemain yang digadang-gadang akan gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim dingin 2026. Jika Joey Pelupessy gabung, betapa kuatnya lini sentral Maung Bandung -julukan Persib Bandung.