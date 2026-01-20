Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Buruk, 5 Pemain Persija Jakarta Terpaksa Absen Jelang Lawan Madura United

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |22:00 WIB
Kabar Buruk, 5 Pemain Persija Jakarta Terpaksa Absen Jelang Lawan Madura United
Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta harus menghadapi situasi sulit menjelang laga krusial kontra Madura United dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. Sebanyak lima pemain andalan Macan Kemayoran dipastikan absen memperkuat tim akibat dihantam cedera serius serta sanksi disiplin dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Persija Jakarta akan bersua dengan Madura United di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026 mendatang.

Laga tersebut penting bagi Persija Jakarta untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Saat ini, Macan Kemayoran menempati posisi tiga klasemen dengan koleksi 35 poin.

Sayangnya, Persija Jakarta harus kehilangan lima pemain menjelang laga krusial itu. Kelima pemain tersebut adalah Hanif Sjahbandi, Van Basty Sousa, Ryo Matsumura, Fabio Calonego, dan Bruno Tubarao.

1. Hanif dan Sousa Terkapar Cedera Serius

Arema FC vs Persija Jakarta. media Persija. Hanif Sjahbandi
Arema FC vs Persija Jakarta. media Persija. Hanif Sjahbandi

Hanif mengalami cedera pada tulang rawan lututnya sehingga terpaksa absen. Dokter Persija Jakarta, dr. Muhammad Andeansah mengatakan Hanif butuh waktu pemulihan yang cukup panjang.

"Setelah menjalani operasi, Hanif akan memasuki fase rehabilitasi yang cukup panjang. Estimasi waktu pemulihannya bisa mencapai sekitar enam bulan," kata Dokter Muhammad Andeansah, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Selain Hanif, Van Basty Sousa juga mengalami cedera robek ligamen pada bahunya. Walau tak butuh operasi, Dokter Muhammad Andeansah mengatakan Sousa akan menjalani program rehabilitasi sekitar 4 pekan.

 

Halaman:
1 2
      
