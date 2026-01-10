Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Bicara Belum Pernah Kalah dari Persija Jakarta

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |13:23 WIB
Bojan Hodak siap pimpin Persib Bandung melawan Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih fokus meredam emosi pemainnya jelang menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan penuh gengsi di lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

Pelatih asal Kroasia ini mengaku sangat memahami keinginan para pemainnya untuk bisa mengalahkan Persija Jakarta. Dengan alasan itu ia merasa tak perlu memberikan motivasi. 

Thom Haye siap tempur di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persib)

“Untuk pertandingan besok saya tidak perlu terlalu mendorong pemain, mereka tahu ini merupakan salah satu derby terbesar di Asia Tenggara,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Stadion GBLA, Sabtu (10/1/2026).

“Karena itu, saya tidak perlu memotivasi lagi pemain. Saya justru harus membuat mereka lebih tenang dan jangan terlalu emosional,” sambung pelatih berbadan besar ini.

1. Statistik Persib Bandung dan Persija Jakarta

Pelatih berkepala plontos ini melihat kedua tim memiliki kesamaan. Tidak hanya sama-sama mengantongi 35 poin, tapi juga sama-sama meraih 11 kemenangan, 2 kali imbang dan 3 kali mengalami kekalahan dari 16 laga yang telah dijalani di Super League 2025-2026.

“Tapi jika dilihat saat ini kami lebih baik di pertahanan, namun mereka juga unggul lebih banyak gol di separuh musim ini. Kami juga banyak gagal memanfaatkan penalti,” kata Bojan Hodak.

 

