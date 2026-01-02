Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Federico Barba jika Hengkang dari Persib Bandung, Nomor 1 Palermo!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |19:01 WIB
3 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Federico Barba jika Hengkang dari Persib Bandung, Nomor 1 Palermo!
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

LINI pertahanan Persib Bandung tengah berada dalam ketidakpastian setelah pilar asing mereka, Federico Barba, memberikan sinyal kuat untuk kembali ke Italia. Meskipun baru saja merasakan kehangatan dukungan Bobotoh, Barba mengakui sedang melewati periode rumit di Indonesia.

Faktor kesehatan, setelah sempat dirawat karena demam berdarah, ditambah rasa rindu yang mendalam kepada keluarganya, membuat mantan pemain AS Roma ini mempertimbangkan opsi pulang kampung lebih cepat.

Menariknya, media Italia La Repubblica membocorkan adanya klausul khusus dalam kontrak Barba yang menyebut sang pemain bisa dilepas secara gratis jika ada tawaran dari klub asal Italia. Situasi ini pun langsung memicu persaingan sengit antara klub-klub kasta kedua di Negeri Pizza tersebut.

Berikut 3 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Federico Barba jika Hengkang dari Persib Bandung:

1. Palermo

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Palermo menjadi kandidat terkuat sekaligus paling menarik dalam daftar ini. Klub berjuluk Rosanero tersebut saat ini dilatih oleh legenda sepak bola Italia, Filippo Inzaghi.

Hubungan emosional antara Barba dan Inzaghi sangat kuat karena keduanya pernah bekerja sama di Benevento pada 2020 dan sukses membawa tim tersebut promosi ke Serie A. Kehadiran Inzaghi di bangku pelatih diyakini menjadi daya tarik utama bagi Barba untuk memilih Palermo sebagai pelabuhan barunya guna memperkuat lini pertahanan mereka.

2. Pescara

Klub Serie B lainnya, Pescara, dikabarkan menjadi tim yang paling serius dan bergerak paling cepat. Jurnalis Italia, Manuel De Luca dan Nicolo Schira, bahkan mengklaim kesepakatan peminjaman Barba dari Persib menuju Pescara sudah hampir selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
