HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Rizdjar Nurviat, Seruan Kebangkitan Dewa United dari Papan Bawah Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |14:57 WIB
Kisah Rizdjar Nurviat, Seruan Kebangkitan Dewa United dari Papan Bawah Super League 2025-2026
Kisah Rizdjar Nurviat, Seruan Kebangkitan Dewa United dari Papan Bawah Super League 2025-2026
SERANG – Bek Dewa United, Rizdjar Nurviat, melontarkan seruan keras untuk membangkitkan mentalitas timnya yang tengah terpuruk di papan bawah Super League 2025-2026. Rizdjar menegaskan seluruh penggawa Banten Warriors –julukan Dewa United– wajib melipatgandakan kerja keras mereka demi membawa klub kembali ke jalur kemenangan dan meraih hasil maksimal.

Ya, Dewa United saat ini masih tertahan di papan bawah klasemen Super League 2025-2026, tepatnya di posisi ke-14. Skuad arahan pelatih Jan Olde Riekerink tersebut tercatat baru mengumpulkan 17 poin dari total 15 pertandingan yang telah dijalani sepanjang musim ini.

Sejauh ini, Banten Warriors baru mengamankan lima kemenangan dan dua hasil imbang, sementara delapan laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Kondisi ini menjadi sinyal waspada bagi tim yang menyandang status sebagai runner-up kompetisi musim lalu.

1. Evaluasi Mendalam Pasca Hasil Imbang

Meski demikian, grafik performa Dewa United mulai menunjukkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayangnya, momentum untuk meraih poin penuh sempat terhambat ketika mereka dipaksa bermain imbang saat menghadapi Bali United.

"Dari sisi pemain, kami tentu mengambil banyak pelajaran dari laga ini (melawan Bali United). Hasil imbang ini harus menjadi bahan evaluasi agar kami bisa tampil lebih baik ke depannya,” ujar Rizdjar dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (2/1/2026).

Bali United vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Rizdjar pun menyuarakan alarm kebangkitan bagi seluruh elemen Dewa United. Pemain berbakat yang baru menginjak usia 19 tahun tersebut menekankan bahwa timnya harus berjuang jauh lebih keras jika ingin merangkak naik menuju papan atas klasemen.

 

