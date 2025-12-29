Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Comeback, Laskar Mataram Paksa Laga Berakhir 2-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |18:16 WIB
Hasil PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: <i>Comeback</i>, Laskar Mataram Paksa Laga Berakhir 2-2
Laga PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak berakhir 2-2 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (29/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

PSBS unggul duluan lewat Eduardo Barbosa (13’) dan Ruyery Blanco (40’). PSIM lantas membalas lewat gol Ze Valente (45+1’) dan Ezequiel Vidal (48’).

PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psbsofficial)
PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Jalannya Pertandingan

Sebagai tuan rumah, PSIM Yogyakarta langsung tancap gas menekan pertahanan PSBS Biak. Akan tetapi, Badai Pasifik bermain solid. 

Mereka justru mampu mencuri keunggulan pada menit ke-13. Adalah Eduardo Barbosa (13') yang mampu membawa tim tamu unggul 1-0.

Setelah gol itu, Laskar Mataram masih mendominasi dengan serangan beruntun. Walau begitu, belum ada gol balasan yang tercipta. 

Pada menit ke-39, Badai Pasifik berhasil menggandakan keunggulan. Gol kedua untuk PSBS Biak tercipta lewat Ruyeri Blanco (39') yang berhasil memanfaatkan umpan Luquinhas. 

Setelah gol itu, PSIM Yogyakarta masih terus menekan. Mereka akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan via penalti Jose 'Ze' Valente pada menit 45+1.

Babak pertama pun tuntas untuk keunggulan PSBS Biak 2-1. Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta tampil trengginas sejak awal pertandingan. 

 

