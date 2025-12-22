Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Semen Padang vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Kirim Doa untuk Korban Bencana Sumatera

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:01 WIB
Jelang Semen Padang vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Kirim Doa untuk Korban Bencana Sumatera
Persija Jakarta siap hadapi Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
PADANGPersija Jakarta menunjukkan sisi humanis mereka menjelang laga krusial melawan Semen Padang dalam lanjutan Super League 2025-2026. Di tengah misi merebut poin penuh, gelandang muda Figo Dennis mewakili tim menyampaikan simpati dan duka mendalam bagi para korban bencana alam yang baru saja melanda sejumlah titik di Pulau Sumatera.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Semen Padang di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin (22/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan sangat krusial bagi kedua tim karena Persija sedang berjuang untuk kembali ke posisi kedua klasemen, sementara Semen Padang ingin keluar dari zona degradasi. Namun di sisi lain, di pulau yang sama dengan venue pertandingan, belum lama ini terjadi bencana besar.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, serta ratusan ribu lainnya luka-luka dan terpaksa mengungsi.

1. Dukungan Moral bagi Korban Bencana

Figo Dennis sebagai perwakilan dari tim Macan Kemayoran—julukan Persija Jakarta—menyampaikan duka mendalam atas musibah itu. Menjelang bersua dengan Semen Padang, doa yang tulus dikirim Persija kepada para korban bencana di Sumatera.

Arema FC vs Persija Jakarta
Arema FC vs Persija Jakarta

“Situasi ini tentu tidak mudah dan sangat menyedihkan karena bukan kondisi yang kita inginkan,” kata Figo dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, dikutip Senin (22/12/2025).

“Kami, bersama seluruh masyarakat Indonesia, mendoakan yang terbaik bagi semua pihak yang terdampak bencana. Semoga mereka diberi kekuatan, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini,” sambungnya.

 

