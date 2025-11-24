Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Klub Liga Indonesia Wajib Contoh Persib Bandung saat Main di Kompetisi Antarklub Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |12:58 WIB
Penyebab Klub Liga Indonesia Wajib Contoh Persib Bandung saat Main di Kompetisi Antarklub Asia
Persib Bandung bisa jadi contoh klub-klub Liga Indonesia lain di kompetisi antarklub Asia. (Foto: Persib.co.id)
PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Yusuf Kurniawan, meminta klub-klub Liga Indonesia untuk mencontoh Persib Bandung saat main di kompetisi antarklub Asia. Bung Yuke -sapaan Akrab Yusuf Kurniawan- menilai banyak manfaat yang dapat dikeruk jika tampil serius seperti Persib Bandung di kompetisi antarklub Asia.

Pertama, adalah ranking di Asia. Saat ini, Liga Indonesia hanya menempati peringkat 10 di zona timur. Efek menempati peringkat 10 di zona timur ini, Liga Indonesia hanya memiliki satu wakil di AFC Champions League 2 dan tanpa klub di AFC Champions League Elite.

Persib Bandung menggila di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung menggila di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

Faktor kedua tentu efek finansial. Menurut informasi yang didapat Bung Yuke, Persib Bandung akan meraup Rp60,6 miliar jika juara AFC Champions League 2 2025-2026! Uang hadiah itu delapan kali lipat lebih besar ketimbang juara Liga Indonesia yang berada di angka Rp7,5 miliar.

“(Persib Bandung) Perlu juga dijadikan contoh untuk tim-tim yang lain. Mungkin mindset tim-tim Indonesia yang lain ketika tampil di turnamen internasional entah di AFC Cup atau turnamen ASEAN, ambisinya kurang. Akibatnya, tim-tim Indonesia sering gugur di fase grup,” kata Bung Yuke di program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin (24/11/2025).

“Kalau sekarang ini di turnamen antarklub Asia hadiahnya besar. Di fase grup saja, Persib Bandung sudah dikasih modal dari AFC Rp4,8 miliar. Jika lolos ke 16 besar, Persib dapat Rp1,3 miliar. Jika lolos lagi ke perempatfinal, tambah lagi Rp2,6 miliar. Andai ke semifinal Rp3,8 miliar. Kalau juara, Rp40 miliar,” lanjut Bung Yuke.

“Jadi kalau smooth lolos ke final, Persib bisa mengantongi Rp60,6 miliar! Jadi bayangkan dengan hadiah Liga Indonesia cuma Rp7,5 miliar dalam satu musim. Mindset-mindset ini harus ditanamkan klub-klub Indonesia lain bahwa berpikirnya harus ke depan. Jika mendapatkan hasil positif juga bisa meningkatkan ranking Liga Indonesia. Mindset tim-tim kita biasanya cuma ingin juara di kampung sendiri,” tegas pria yang dikenal sebagai wartawan senior ini.

 

