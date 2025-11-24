Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |12:34 WIB
Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

SINGAPURA - Persib Bandung bersiap kembali melanjutkan langkahnya di kompetisi Asia. Sebagai satu-satunya wakil Merah Putih sekaligus juara bertahan Liga Indonesia, skuad Maung Bandung akan bertandang ke markas raksasa Singapura, Lion City Sailors FC, untuk melakoni laga kelima di Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

GTV, sebagai pemegang hak siar resmi, akan menayangkan pertandingan ini secara langsung pada Rabu 26 November pukul 18.45 WIB. Ayo seluruh pencinta sepakbola Indonesia, khususnya para Bobotoh, kita satukan dukungan penuh untuk mengawal perjuangan Persib di panggung bergengsi AFC Champions League 2 ini.

1. 1 Poin

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Anak asuh Bojan Hodak hanya memerlukan tambahan satu poin untuk memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Saat ini, Persib kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin, unggul jauh dari Lion City Sailors yang baru mengemas 4 poin.

Sementara itu, urutan kedua ditempati Bangkok United dengan 9 poin. Sedangkan Selangor FC terpuruk di posisi juru kunci tanpa poin.

Pada pertemuan perdana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September 2025, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Hasil tersebut justru menjadi lecutan motivasi bagi pasukan Bojan Hodak untuk mencuri poin maksimal di Singapura.

 

Halaman:
1 2
      
