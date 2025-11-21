Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini

LINK live streaming Persib Bandung vs Dewa United di lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung dan Dewa United dalam kondisi berbeda jelang bentrok malam ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam kepercayaan diri tinggi karena selalu menang dalam enam laga terkini di semua kompetisi.

Khusus di Super League 2025-2026, skuad asuhan Bojan Hodak ini selalu menang dalam tiga laga terakhir. Di sisi lain, Dewa United tengah terpuruk. Dalam empat laga terkini di Super League 2025-2026, skuad asuhan Jan Olde Riekerink ini selalu kalah.

1. Bojan Hodak Optimistis Dewa United Bangkit

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mau tertipu dengan kondisi yang dialami Dewa United saat ini. Ia meyakini Dewa United akan bangkit dan finis di posisi empat klasemen Super League 2025-2026.

“Dan saya saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar musim ini,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Dewa United.

2. Rekor Buruk Persib Bandung Lawan Dewa United

Musim lalu Persib Bandung dua kali menghadapi Dewa United di Liga Indonesia. Setelah bermain 2-2 di markas Dewa United, Persib Bandung tumbang 0-2 di kandang sendiri.