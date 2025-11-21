Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |17:35 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung akan menjamu Dewa United di lanjutan Super League 2025-2026 malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Dewa United di lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung dan Dewa United dalam kondisi berbeda jelang bentrok malam ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam kepercayaan diri tinggi karena selalu menang dalam enam laga terkini di semua kompetisi.

Khusus di Super League 2025-2026, skuad asuhan Bojan Hodak ini selalu menang dalam tiga laga terakhir. Di sisi lain, Dewa United tengah terpuruk. Dalam empat laga terkini di Super League 2025-2026, skuad asuhan Jan Olde Riekerink ini selalu kalah.

1. Bojan Hodak Optimistis Dewa United Bangkit

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mau tertipu dengan kondisi yang dialami Dewa United saat ini. Ia meyakini Dewa United akan bangkit dan finis di posisi empat klasemen Super League 2025-2026.

“Dan saya saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar musim ini,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Dewa United.

2. Rekor Buruk Persib Bandung Lawan Dewa United

Musim lalu Persib Bandung dua kali menghadapi Dewa United di Liga Indonesia. Setelah bermain 2-2 di markas Dewa United, Persib Bandung tumbang 0-2 di kandang sendiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185034/semen_padang-LM6r_large.jpg
Dejan Antonic Harap Kemenangan Semen Padang atas Persijap Jepara Jadi Titik Balik Kebangkitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3185024/mauricio_souza-6JBa_large.jpg
Meski Sempat Terganggu Genangan Air, Mauricio Souza Puas Persija Jakarta Menang 3-1 atas Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184919/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_dewa_united_di_super_league_2025_2026_malam_ini-2nNb_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184910/arika_prediksi_persib_bandung_menang_3_2_atas_dewa_united-pqR7_large.jpg
Bobotoh Cantik Arika Sebut Persib Bandung Menang Dramatis 3-2 atas Dewa United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
4 Alasan Nova Arianto Ditunjuk Latih Timnas Indonesia U-20, Salah Satunya Kepemimpinan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement