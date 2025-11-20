Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!

HASIL Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026 menarik diulas. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Duel seru di pekan ke-13 Super League 2025-2026 tersebut berlangsung di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (20/11/2025) sore WIB. Dua gol Semen Padang dicetak oleh Pedro Matos (27’) dan Armando Oropa (66’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persijap Jepara yang bermain di depan pendukung sendiri menguasai laga sejak awal babak pertama. Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- berkali-kali merepotkan pertahanan Semen Padang.

Namun pada menit ke-24, Persijap pincang karena kehilangan satu pemain. Najeeb Yakubu diusir keluar oleh wasit setelah mendapatkan kartu merah langsung pada laga itu.

Tiga menit setelah itu, Semen Padang mampu mencuri keunggulan via Pedro Matos (27'). Persijap yang tertinggal bermain lepas meski kalah jumlah pemain.

Sesaat sebelum turun minum, Persijap Jepara mampu menyamakan kedudukan. Adalah Sudi Abdallah (44') yang mampu menjebol gawang yang dikawal Arthur Augusto. Pada akhirnya, babak pertama selesai dengan skor sama kuat 1-1.