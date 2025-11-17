Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Julio Cesar Tak Kesulitan Adaptasi di Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:11 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Julio Cesar Tak Kesulitan Adaptasi di Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Julio Cesar. (Foto: Instagram/juliocfreita44)
BANDUNG – Bek Persib Bandung, Julio Cesar, menyatakan proses adaptasinya di Kota Bandung serta di ruang ganti tim berjuluk Maung Bandung berjalan sangat lancar. Sejak pertama kali tiba di klub ibu kota Jawa Barat itu, Cesar mengaku merasa sangat didukung oleh lingkungan barunya.

1. Dukungan Kuat dari Komunitas Brasil

Cesar menjelaskan kehadiran rekan-rekan senegaranya dari Brasil menjadi kunci utama percepatan penyesuaian dirinya. Saat ini, Persib diperkuat oleh lima pemain asal Brasil, termasuk dirinya.

Kelima pemain yang dimaksud adalah William Marcilio, Rosembergne 'Berguinho' Da Silva, Uilliam Barros Pereira, dan Ramon 'Tanque' De Andrade Souza.

Menurut Cesar, hubungan erat terjalin dengan para pemain Brasil lainnya karena mereka tinggal di tempat yang sama dan banyak menghabiskan waktu bersama di luar sesi latihan. Keberadaan mereka memberikan rasa familiar yang sangat membantu menjaga kenyamanan.

“Sangat mudah karena semuanya tinggal di gedung yang sama. Setiap saat kami terus bersama,” ujar Cesar, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/11/2025).

2. Faktor Keluarga

Julio Cesar. (Foto: Instagram/juliocfreita44)
Julio Cesar. (Foto: Instagram/juliocfreita44)

Selain dukungan dari rekan setim, Cesar menegaskan kehadiran istri dan anak-anaknya di Bandung menjadi faktor terbesar yang membuatnya stabil secara mental dan fokus menjalankan tugas profesionalnya. Baginya, kebersamaan keluarga membuat segala proses adaptasi menjadi lebih ringan.

“Ketika keluarga terus bersama, itu yang paling penting. Di negara mana pun, kalau bersama keluarga, kita bisa bekerja dengan tenang,” sambung Cesar.

 

