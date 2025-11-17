Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menghebohkan penggemar sepak bola Indonesia setelah memposting foto dirinya bersama gelandang legendaris Kroasia, Luka Modric. Pertemuan ini terjadi saat Hodak sedang pulang kampung, dan ia pun menjelaskan alasan di balik kesempatan langka untuk bertemu dengan Modric dan sejumlah tokoh penting Timnas Kroasia lainnya.

1. Alasan di Balik Pertemuan

Bojan Hodak menegaskan kepulangannya ke Kroasia bukanlah sekadar liburan, melainkan untuk urusan kesehatan yang mendesak. Ia merasa tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Kroasia hingga Maret atau April tahun depan.

“Saya harus melakukan pemeriksaan kesehatan (di Kroasia). Karena menurut saya tidak ada kesempatan untuk pergi melakukan merick check-up ini sampai Maret dan April. Itulah alasan saya ke Kroasia,” ujar Bojan Hodak, dikutip dari video yang dibagikan akun TikTok @bandungfootballcom, Senin (17/11/2025).

Di sela-sela urusan tersebut, Hodak memanfaatkan waktu luang untuk bersua dengan kerabat dan sahabat lamanya. Pertemuan ini termasuk dengan anggota penting Timnas Kroasia, seperti Pelatih Zlatko Dalic dan Asisten Pelatih Drazen Ladic, yang merupakan legenda penjaga gawang Kroasia.

Bojan Hodak berfoto bersama Luka Modric bojanhodakluka

"Saya berteman baik dengan asisten pelatih, Dražen Ladić. Dia adalah penjaga gawang, dia legenda di Kroasia. Saya tahu Zlatko Dalić karena saat berada di Kuala Lumpur sebelumnya, bertahun-tahun, jadi kami selalu berhubungan,” tambahnya.

Kesempatan untuk bertemu dengan Modric muncul karena sang pemain veteran dijadwalkan membela Timnas Kroasia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Kepulauan Faroe pada Jumat, 14 November 2025. Hodak pun tak menyia-nyiakan momen itu.

“Tapi ini adalah satu-satunya waktu (untuk berjumpa kerabat dan sahabat) karena saya tidak sering di Kroasia. Jadi, saat ini adalah kesempatannya, untuk saya pergi dan melihat pelatihan mereka dan untuk melihat Timnas Kroasia bermain,” lanjutnya.