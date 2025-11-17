5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!

SEBANYAK 5 keuntungan Persib Bandung jika gabung City Football Group (CFG) akan diulas Okezone. Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar Persib Bandung akan diakuisisi CFG. CFG adalah perusahaan berbasis di Inggris yang mengelola sejumlah klub sepakbola dari berbagai penjuru dunia.

Grup ini dimiliki tiga organisasi dengan 81 persen saham dipunyai Abu Dhabi United Group. Abu Dhabi United Group dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, anggota kerajaan sekaligus Wakil Presiden Uni Emirat Arab dan owner Manchester City.

Berdasarkan sejarah, CFG berdiri pada 2013. Setelah Manchester City, klub pertama yang di-take over CFG adalah klub asal Amerika Serikat, yakni New York City FC. Setelah itu, sejumlah klub berhasil diakuisisi CFG seperti Melbourne City FC (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona (Spanyol), Shenzhen Peng City (China), Mumbai City (India), Lommel SK (Belgia) dan Bahia (Brasil).

Menurut penelusuran Okezone, ada beberapa keuntungan jika Persib Bandung gabung City Football Group. Apa saja?

Berikut 5 keuntungan Persib Bandung jika gabung City Football Group:

1. Jaringan Pemain

Aaron Mooy bersinar setelah dibawa Manchester City ke Inggris

Saat ini ada sekira 12 klub sepakbola pria yang berada di bawah naungan CFG. Pemain-pemain yang berada di bawah naungan CFG bisa dipinjam atau dikembangkan ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman tambahan.

Masih hangat dalam ingatan ketika Manchester City mengambil Aaron Mooy dari Melbourne City FC pada 2016. Meski tak sempat “berkarya” di Manchester City, Aaron Mooy kemudian bersinar bersama dua klub Liga Inggris, yakni Huddersfield dan Brighton & Hove Albion.

Karena itu, Persib Bandung bisa saja “menyekolahkan” Eliano Reijnders atau pemain Persib Bandung lain ke Manchester City atau klub-klub di bawah naungan CFG. Satu lagi,Manchester City juga sering meminjamkan pemain mereka ke klub CFG. Contohnya ketika Manchester City ingin mematangkan Angelino, mereka meminjmkannya ke Girona.