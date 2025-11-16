Bobotoh Cantik Deby Yolanda Ungkap Alasan Persib Bandung Bakal Menang Mudah atas Dewa United, Yakin Skor 2-0!

BANDUNG – Jelang duel pekan ke-13 Super League 2025-2026, dukungan Bobotoh terus membanjiri Persib Bandung yang akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Salah satu dukungan datang dari Bobotoh Cantik Deby Yolanda, yang dengan penuh keyakinan memprediksi kemenangan Maung Bandung atas Tangerang Warriors.

Deby, warga Kota Bandung, menyampaikan prediksinya sekaligus alasan kuat di balik keyakinannya, meskipun mengakui Dewa United dikenal memiliki permainan yang disiplin. Ia yakin laga yang digelar pada Jumat 21 November 2025 itu bakal dimenangkan Persib dengan skor meyakinkan 2-0.

“Prediksi aku 2-0 karena lawannya lumayan kuat juga kan Dewa United,” ujar Deby, Minggu (16/11/2025).

1. Faktor Kandang dan Mental Baja Pemain

Menurut Deby, bermain di kandang sendiri menjadi keunggulan utama Persib. Ia meyakini bahwa atmosfer GBLA yang selalu bergemuruh akan memberikan energi tambahan yang masif bagi para pemain di lapangan.

Selain faktor dukungan suporter, Deby juga menilai performa Persib belakangan ini semakin stabil. Peningkatan terlihat jelas terutama dari aspek penyelesaian akhir dan kolaborasi lini serang tim.

Momentum positif turut memperkuat optimisme Bobotoh. Di ajang AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026, Persib baru saja mencatatkan kemenangan dramatis atas Selangor FC di Stadion MBPJ, Malaysia.

Bobotoh Cantik Deby Yolanda. (Foto: Dok Pribadi)

Tertinggal lebih dulu, Maung Bandung mampu bangkit dan meraih kemenangan 3-2. Remontada (kebangkitan) tersebut disebut Deby sebagai bukti nyata mental baja yang dimiliki tim.

Meski demikian, Deby tetap mengingatkan bahwa Persib harus waspada. Ia menyebut Dewa United memiliki sejumlah pemain berbahaya jika diberi ruang gerak.

“Tapi tetap yang menang tuh harus Persib, hehe,” ujarnya sambil tertawa.