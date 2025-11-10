Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Tampil Tangguh: Catat Statistik Luar Biasa hingga Penyelamatan Krusial saat Sassuolo Bantai Atalanta 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |09:44 WIB
Jay Idzes Tampil Tangguh: Catat Statistik Luar Biasa hingga Penyelamatan Krusial saat Sassuolo Bantai Atalanta 3-0
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

STATISTIK luar biasa dicatatkan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat bawa Sassuolo bantai Atalanta 3-0. Laga itu tersaji semalam dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Dalam laga tersebut, Jay Idzes sempat kena senter pemain lawan. Tetapi, hal itu tak mempengaruhi performanya. Dia tetap tampil apik dalam mengawal lini pertahanan Sassuolo.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

1. Sassuolo Menang di Markas Atalanta

Sassuolo meraih kemenangan manis di markas Atalanta, Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada Minggu 9 November 2025 malam WIB. Bermain efektif, Neroverdi -julukan Sassuolo- rebut tiga poin di markas lawan.

Tiga gol untuk Sassuolo dicatatkan oleh Domenico Berardi (29' (P)), dan Andrea Pinamonti (47'). Kemenangan ini membuat Sassuolo naik ke posisi delapan klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

2. Jay Idzes Pahlawan Kemenangan

Dalam laga tersebut, Jay Idzes menjadi pahlawan karena menggagalkan peluang 99 persen gol striker Atalanta, Ademola Lookman. Momen itu terjadi pada menit ketujuh ketika Atalanta sedang asyik di kotak penalti Sassuolo.

Lookman melepaskan tembakan keras tepat sasaran ke gawang. Bola sudah melewati kiper Sassuolo, Arijanet Muric. Tetapi, Jay Idzes berada di posisi yang tepat untuk membatalkan gol itu.

Bek Timnas Indonesia itu memblok tendangan keras tersebut dengan kepala. Bola pun kembali keluar dari area kotak penalti Sassuolo. Dia mendapatkan apresiasi tinggi karena penyelamatan luar biasa itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Drawing Piala Dunia Berantakan Total hingga Diulang, Bikin FIFA Kelabakan! Begini Kisahnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement