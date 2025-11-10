Jay Idzes Tampil Tangguh: Catat Statistik Luar Biasa hingga Penyelamatan Krusial saat Sassuolo Bantai Atalanta 3-0

STATISTIK luar biasa dicatatkan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat bawa Sassuolo bantai Atalanta 3-0. Laga itu tersaji semalam dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Dalam laga tersebut, Jay Idzes sempat kena senter pemain lawan. Tetapi, hal itu tak mempengaruhi performanya. Dia tetap tampil apik dalam mengawal lini pertahanan Sassuolo.

1. Sassuolo Menang di Markas Atalanta

Sassuolo meraih kemenangan manis di markas Atalanta, Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada Minggu 9 November 2025 malam WIB. Bermain efektif, Neroverdi -julukan Sassuolo- rebut tiga poin di markas lawan.

Tiga gol untuk Sassuolo dicatatkan oleh Domenico Berardi (29' (P)), dan Andrea Pinamonti (47'). Kemenangan ini membuat Sassuolo naik ke posisi delapan klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

2. Jay Idzes Pahlawan Kemenangan

Dalam laga tersebut, Jay Idzes menjadi pahlawan karena menggagalkan peluang 99 persen gol striker Atalanta, Ademola Lookman. Momen itu terjadi pada menit ketujuh ketika Atalanta sedang asyik di kotak penalti Sassuolo.

Lookman melepaskan tembakan keras tepat sasaran ke gawang. Bola sudah melewati kiper Sassuolo, Arijanet Muric. Tetapi, Jay Idzes berada di posisi yang tepat untuk membatalkan gol itu.

Bek Timnas Indonesia itu memblok tendangan keras tersebut dengan kepala. Bola pun kembali keluar dari area kotak penalti Sassuolo. Dia mendapatkan apresiasi tinggi karena penyelamatan luar biasa itu.