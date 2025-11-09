Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |18:22 WIB
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: <i>The Reds</i> Superior
Berikut lima fakta jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER – Berikut lima fakta jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026. Sang tamu ternyata cukup superior.

Laga Manchester City vs Liverpool itu merupakan matchday 11 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Minggu (9/11/2025) pukul 23.30 WIB.

Tentu menarik mengulas lima fakta jelang laga Manchester City vs Liverpool kali ini. Apa saja? Simak artikel berikut ini.

5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026

1. Tren Positif

Erling Haaland usai cetak gol di laga Brentford vs Manchester City. (Foto: Laman resmi Man City)

Jelang duel, kedua tim sedang menjalani tren positif. Man City mampu meraih tiga kemenangan beruntun di tiga laga terakhir di semua kompetisi.

Sementara, Liverpool sedang bangkit usai mengalami tujuh kekalahan beruntun. Mereka memenangi dua laga terakhirnya di semua kompetisi termasuk menyikat Real Madrid 1-0 di tengah pekan.

2. Head to Head 5 Laga Terakhir

Manchester City vs Liverpool

Man City perlu waspada dengan kebangkitan Liverpool. Apalagi, mereka inferior terutama dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi,

The Reds dua kali menang dan dua imbang. Sementara, Man City hanya sekali menang, itu pun terjadi pada April 2023. Musim lalu, Liverpool meraih kemenangan 2-0 di Stadion Etihad!

3. Man City Tak Pernah Cleansheet

Manchester City vs Liverpool

Catatan menarik lainnya terlihat dalam jumlah gol. Man City tak pernah cleansheet dalam lima pertemuan terakhir melawan Liverpool dengan rincian tujuh kali kemasukan.

Dalam rentang itu, Man City memang bisa menceploskan enam gol. Hanya saja, mereka tak mampu membobol gawang Liverpool dalam dua pertemuan terakhir!

 

Halaman:
1 2
      
