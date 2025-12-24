Elkan Baggott Kesulitan Tembus Skuad Utama Ipswich Town, Siap-Siap Dipinjamkan Lagi!

IPSWICH – Nasib kurang beruntung tengah membayangi bek tengah berdarah Indonesia, Elkan Baggott. Meski saat ini usianya sudah menginjak 23 tahun, bek Timnas Indonesia ini belum mampu menembus tim utama Ipswich Town dan justru lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama skuad U-21.

Kondisi ini membuat manajemen The Tractors –julukan Ipswich Town– membuka peluang untuk meminjamkan sang pemain ke klub lain pada bursa transfer mendatang. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, mengakui situasi yang dihadapi Elkan saat ini menjadi bahan diskusi serius di internal klub.

Pihaknya sedang mempertimbangkan langkah terbaik demi menjaga menit bermain dan perkembangan karier pemain kelahiran Bangkok tersebut. Sehingga solusi terbaik adalah meminjamkan Elkan Baggott lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

1. Terdepak dari Skuad Utama

Meski secara administrasi masih terdaftar di skuad utama, Elkan Baggott kalah bersaing dengan deretan bek tengah lain yang dimiliki Ipswich Town. Akibatnya, Elkan musim ini sama sekali belum mencatatkan penampilan bersama tim senior.

Elkan justru tercatat mentas sebanyak empat kali bersama tim Ipswich Town U-21 di ajang Premier League 2 2025-2026. Meski bermain di level junior, performa Elkan sebenarnya cukup solid dengan membawa tim U-21 meraih kemenangan atas Leeds United, Brighton, dan Newcastle United.

Elkan Baggott fokus berlatih bersama Ipswich Town @elkanbaggott

Namun, status "pemain senior" di tim junior tentu bukan posisi yang ideal bagi perkembangannya. Kieran McKenna pun secara tersirat menyatakan bahwa opsi pinjaman menjadi solusi paling masuk akal bagi Elkan dan rekan setimnya, Cameron Humphreys.

“Ini tentu saja menjadi bahan diskusi. Sejujurnya, mereka berdua benar-benar kurang beruntung. Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah itu. Tetapi mereka juga membutuhkan waktu bermain untuk perkembangan mereka. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat di bulan Januari," kata McKenna dikutip dari TWTD, dikutip Rabu (24/12/2025).