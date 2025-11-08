HASIL babak pertama Arema FC vs Persija Jakarta menarik diulas. Kini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tertinggal 0-1.
Duel Arema FC vs Persija Jakarta pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11/2025) sore WIB. Gol perdana Arema FC dicetak oleh Valdeci pada menit ke-12.
Jalannya Pertandingan
Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arema FC berhasil cetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta lewat tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.
Setelah gol itu, Persija Jakarta terlihat mengambil resiko bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tendangan Allano Lima yang masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri.
Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Sementara Arema FC bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat.
Armada Mauricio Souza itu benar-benar kesulitan menembus pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Arema FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Valdeci.