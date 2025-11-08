Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |16:44 WIB
Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1!
Arema FC vs Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL babak pertama Arema FC vs Persija Jakarta menarik diulas. Kini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tertinggal 0-1.

Duel Arema FC vs Persija Jakarta pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11/2025) sore WIB. Gol perdana Arema FC dicetak oleh Valdeci pada menit ke-12.

Arema FC vs Persija Jakarta

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arema FC berhasil cetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta lewat tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.

Setelah gol itu, Persija Jakarta terlihat mengambil resiko bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tendangan Allano Lima yang masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri.

Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Sementara Arema FC bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat.

Armada Mauricio Souza itu benar-benar kesulitan menembus pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Arema FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Valdeci.

 

Halaman:
1 2
      
