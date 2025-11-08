Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ogah Tertipu Statistik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:33 WIB
Jelang Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ogah Tertipu Statistik
Mauricio Souza menyatakan Persija Jakarta siap meladeni Arema FC pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
MALANG – Persija Jakarta siap meladeni Arema FC pada laga pekan ke-11 Super League 2025-2026. Mereka ogah tertipu dengan statistik buruk Singo Edan dalam empat laga terakhir.

Duel Arema FC vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Sabtu (8/11/2025) pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran bertekad melanjutkan tren positif.

1. Mencolok

Persija Jakarta vs PSBS Biak

Persija datang ke kandang lawan dengan catatan cukup mencolok. Pasalnya, Rizky Ridho dan kolega belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Pelatih Mauricio Souza mengatakan persiapan untuk melawan Arema FC sudah cukup baik. Itu tentunya menjadi tambahan modal untuk tim asuhannya.

"Semuanya berjalan sesuai harapan. Kami menjalani minggu kerja yang produktif. Para pemain sangat termotivasi. Dan kami berharap bisa bermain hebat besok," kata Souza, dikutip Sabtu (8/11/2025).

 

