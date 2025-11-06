Hasil Persib Bandung vs Selangor FC: Maung Bandung Tertinggal 0-1 Usai Dikagetkan Gol Cepat

PETALING JAYA – Persib Bandung tengah tertinggal 0-1 dari Selangor FC dalam matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 pada Kamis (6/11/2025) malam WIB. Bermain di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya tertinggal ketika laga baru berjalan tiga menit.

Gol cepat dari tim tuan rumah itu dicetak oleh Chrigor. Berawal dari aksi Alvin Fortes yang sukses mengacak-acak pertahanan Persib, ia pun langsung memberikan umpan ke tengah gawang yang disambut dengan baik oleh Chrigor.

Dengan laga yang baru berjalan tiga menit, Persib jelas masih bisa membalas, begitu juga Selangor yang mungkin saja menambah keunggulan.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Frans Putros, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Eliano Reijnders; Marc Klok, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Uilliam Barros, Andrew Jung, Berguinho.

Pelatih: Bojan Hodak.

Selangor FC: Sikh Izhan Nazrel (PG); Quentin Cheng, Mamadou Diarra, Mohammad Abualnadi, Kevin Deeromram; Nooa Laine, Picha Autra, Zach Paul Clough; Omid Musawi, Alvin Fortes, Chrigor Moraes.

Pelatih: Christphe Gamel.

(Rivan Nasri Rachman)