HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC: Ulliam Barros dan Thom Haye Siap Menggila, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |15:54 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC: Ulliam Barros dan Thom Haye Siap Menggila, Live di RCTI!
Uilliam Barros siap menggila di laga Persib Bandung vs Selangor FC besok malam. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan dilangsungkan di Stadion Petaling Jaya, Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis 6 November 2025 pukul 19.15 WIB.

Persib Bandung dan Selangor FC mendapatkan hasil berbeda di tiga laga awal Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendapatkan tujuh angka, hasil dua menang dan satu imbang sekaligus duduk di puncak klasemen.

Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di matchday ketiga Grup G. (Foto: AFC)
Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di matchday ketiga Grup G. (Foto: AFC)

Sementara Selangor FC selalu kalah dalam tiga laga Grup G. Terbaru, Selangor FC kalah 0-2 dari Persib Bandung dalam matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis, 23 Oktober 2025 malam WIB.

1. Mesin Gol Persib Bandung Buka Suara

Uilliam Barros muncul sebagai mesin gol Persib Bandung musim ini. Dari 13 pertandingan di semua kompetisi, pemain asal Brasil ini mengoleksi delapan gol. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain Persib Bandung lain musim ini.

Kemampuan mencetak banyak gol musim ini juga meningkatkan kepercayaan diri pesepakbola 30 tahun ini. Ia siap membantu Persib Bandung melanjutkan tren positif.

"Kita harus tetap harus konsisten mempertahankan performa yang sudah bagus ini. Kami harus menunjukkan mental sebagai tim kuat agar bisa meraih hasil yang baik dari sana," kata Uilliam Barros, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (5/11/2025).

 

