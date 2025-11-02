Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persijap Jepara vs Malut United, Hendri Susilo Siap Pertahankan Tren Positif

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |23:15 WIB
Jelang Persijap Jepara vs Malut United, Hendri Susilo Siap Pertahankan Tren Positif
Malut United kala berlaga. (Foto: Malut United)
A
A
A

TARGET tinggi dipasang pelatih Malut United, Hendri Susilo, jelang melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026. Dia bertekad mempertahankan tren positif Malut United.

Demi mencapai target tersebut, persiapan matang telah dilakukan Malut United. Tak ayal, menarik menyaksikan penampilan Yakob Sayuri cs.

Malut United vs Semen Padang. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

1. Tren Positif

Malut United tak terkalahkan dalam empat laga terakhir di Super League 2025-2026. Teranyar, mereka kalahkan Semen Padang dengan skor 1-0.

Kini, Malut United pun menduduki posisi keenam di klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka mengemas 17 poin.

2. Siap Lanjutkan Catatan Positif ke Markas Persijap Jepara

Tentunya, catatan manis di beberapa laga terakhir jadi modal apik Malut United jelang tandang ke markas Persijap Jepara. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin 3 November 2025 mulai pukul 15.30 WIB.

Apalagi, total 17 gol telah dilesakan Ciro Alves dkk sekaligus menjadikan Malut United sebagai tim tersubur kedua bersama Borneo FC hingga pekan ke-10. Sementara itu, tim dengan koleksi gol terbanyak dicatatkan Persija Jakarta dengan 20 gol.

Di sisi lain, Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- tengah berada dalam keadaan yang kurang baik usai mengalami 4 kekalahan beruntun. Tim asuhan Mario Lemos juga baru satu kali menang di kandang hingga pekan ke-10.

Sebanyak 14 gol telah bersarang ke gawang Persijap dengan 6 di antaranya tercipta pada sekira menit ke-76 sampai menit ke-90. Periode menit itu menjadi salah satu waktu paling banyak Malut United menciptakan gol dengan total 3 gol.

 

Telusuri berita bola lainnya
