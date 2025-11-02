Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Persis Solo di Super League 2025-2025: Bajul Ijo Menang Comeback 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |21:40 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Persis Solo di Super League 2025-2025: Bajul Ijo Menang Comeback 2-1!
Persebaya Surabaya vs Persis Solo. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs Persis Solo di Super League 2025-2025 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya- sukses menang comeback 2-1.

Laga Persebaya Surabaya vs Persis Solo dalam pekan ke-10 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (2/11/2025) malam WIB. Persebaya tertinggal lebih dahulu lewat gol Kodai Tanaka (15’). Tetapi, Persebaya bangkit balas dua gol lewat aksi Mihailo Perovic (45’) dan Francisco Israel Rivera (51’).

Persebaya Surabaya vs Persis Solo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya mengawali pertandingan dengan cukup baik. Bermain di depan pendukung sendiri, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- berusaha mencuri keunggulan dengan permainan cepat.

Bruno Moreira menjadi motor serangan utama Persebaya. Namun sayang, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimaksimalkan. Sementara, Persis Solo tak mau tunduk begitu saja.

Beberapa kali serangan berbahaya dilancarkan oleh tim asuhan Peter de Roo itu. Pada menit ke-15, Kodai Tanaka (15’) berhasil membawa Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- unggul.

Setelah gol itu, Persis Solo berhasil mendominasi dengan serangan-serangan cepat. Namun, Persebaya tampil solid. Bajul Ijo akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada pengujung laga babak pertama.

Adalah Mihailo Perovic (45’) yang berhasil mencetak gol usai memanfaatkan umpan matang dari Paulo Gali. Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai dengan kedudukan sama kuat 1-1.

 

