Hasil PSM Makassar vs Madura United di Super League 2025-2026: Sengit, Laga Berakhir 1-1!

HASIL PSM Makassar vs Madura United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga yang berlangsung sengit ini berakhir dengan skor 1-1.

Duel PSM Makassar vs Madura United di pekan ke-10 Super League 2025-2026 digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu (2/11/2025) sore WIB. Gol Madura United dicetak oleh Taufany Muslihuddin pada menit ke-45+1. Sementara itu, PSM balas gol tersebut lewat aksi Abdul Rahman (88’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM Makassar yang bermain di depan pendukung sendiri tampil agresif sejak awal pertandingan paruh pertama. Tim berjuluk Juku Eja itu mendominasi dengan serangan cepat yang diinisiasi oleh Lucas Dias.

Walau demikian, Madura United sukses mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Memasuki pertengahan pertandingan, Madura United mulai bisa mengimbangi permainan tim tuan rumah. Lulinha dan kolega bermain dengan tempo lambat, namun efektif untuk membongkar pertahanan PSM Makassar.

Pada menit ke-45+1, Madura United akhirnya sukses memecah kebuntuan. Adalah Taufany Muslihuddin (45+1’) yang berhasil merobek gawang Hilmansyah, Madura United unggul 1-0.