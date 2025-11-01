Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
Duel Bali United vs Persib Bandung berakhir 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Hasil babak pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Laga berjalan cukup keras dengan empat kartu kuning dari wasit. Sayangnya, pertandingan di babak pertama berakhir tanpa adanya gol.

Bali United vs Persib Bandung. ig/baliunitedfc

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Persib Bandung mendapatkan peluang di menit ke-6 lewat tendangan Federico Barba yang masih melebar ke sisi kanan gawang Bali United. 

Bali United terlihat masih kesulitan menembus kukuhnya pertahanan Persib Bandung. Sementara, Pangeran Biru kembali mendapat peluang di menit ke-19 lewat tendangan jarak jauh Thom Haye yang masih bsia ditepis Mike Hauptmeijer. 

Pangeran Biru yang mendominasi permainan, mendapatkan peluang terbaiknya di menit ke-36 lewat tendangan bebas Thom Haye. Tapi, tendangan itu masih mampu dimentahkan oleh kiper Bali United, Hauptmeijer.

Jual beli serangan terus dilakukan oleh kedua kesebelasan. Namun pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Bali United dan Persib Bandung bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

 

