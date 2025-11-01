Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |18:11 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
Link live streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 malam ini ada di akhir artikel (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

GIANYAR – Klik di sini! Link live streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 malam ini ada di akhir artikel.

Laga Bali United vs Persib Bandung merupakan pekan ke-10 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Inkonsistensi

Bali United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jelang laga ini, Bali United masih dihadapkan pada inkonsistensi. Dari lima laga terkini, anak asuh Johnny Jansen menang dua kali, seri dua kali, dan kalah sekali.

Sedangkan, Persib mulai menemukan ritmenya. Mereka menang dua kali secara beruntun dalam lima laga terakhir di Super League. Bahkan, Maung Bandung tercatat empat menang dan hanya sekali kalah.

Posisi kedua kesebelasan di papan klasemen juga cukup rapat. Bali United nangkring di tangga delapan dengan nilai 13 dari sembilan laga. Persib unggul dua setrip dengan raihan 16 poin dari delapan partai.

Di atas kertas, Persib jelas diunggulkan untuk menang. Selain berstatus juara bertahan, anak asuh Bojan Hodak juga sedang panas!

 

Halaman:
1 2
      
