Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Tertahan 1-1

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (1/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persita unggul duluan lewat gol Pablo Ganet (80’). Sayangnya, Bhayangkara mampu menyamakan skor di menit ke-86 via Slavko Damjanovic.

Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Namun, serangan yang dilancarkan Bhayangkara FC ataupun Persita Tangerang masih terlalu polos sehingga belum berujung gol.

Bhayangkara FC nyaris membuka keran golnya di menit ke-26 lewat tandukan Sani Rizki, namun masih bisa ditepis oleh Igor Rodrigues. Berselang satu menit, giliran Persita Tangerang yang mendapatkan peluang emas lewat tendangan Hokky Caraka yang ditepis oleh Aqil Savik.

Jual beli serangan terus dilancarkan oleh kedua kesebelasan. The Guardians kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-36 lewat tandukan Nehar Sadiki, tapi masih bisa ditepis oleh Igor Rodrigues.

Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Bhayangkara FC dan Persita Tangerang bermain imbang tanpa gol untuk sementara.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Meski begitu, Bhayangkara FC dan Persita Tangerang masih kesulitan dalam urusan mencetak gol.