Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Thom Haye Jadi Sorotan

GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi Persib Bandung dalam laga krusial pekan ke-10 Super League 2025-2026. Menyadari potensi ancaman, Pelatih Bali United, Johnny Jansen, secara khusus telah menyiapkan skema jitu untuk meredam peran sentral gelandang andalan Persib, Thom Haye.

1. Antisipasi Absennya Lucho dan Peran Sentral Thom Haye

Pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 19.00 WIB. Laga ini sangat krusial karena akan memengaruhi posisi kedua tim di klasemen.

Saat ini, Bali United berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 13 poin, sementara Persib bertengger di posisi keenam dengan 16 poin dan memiliki satu tabungan pertandingan tunda.

Mendekati pertandingan, Maung Bandung –julukan Persib– dipastikan kehilangan gelandang asingnya, Luciano Guaycochea (Lucho), yang absen karena kartu merah di pekan sebelumnya. Pelatih Johnny Jansen memprediksi bahwa absennya Lucho akan membuat Persib lebih mengandalkan Thom Haye.

Gelandang Timnas Indonesia itu dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur ritme permainan dan mendominasi lini tengah. Jansen pun sudah mempunyai racikan spesial untuk menghentikan pergerakan The Professor.

"Saya tahu pemain dengan nomor 8 terkena kartu merah tetapi mereka masih ada Thom Haye di lini tengah," tutur Jansen dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (1/11/2025).

Thom Haye kenakan jersey Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

2. Waspada Totalitas Terhadap Kualitas Skuad Persib

Meskipun fokus pada Thom Haye, Jansen mengingatkan agar Serdadu Tridatu –julukan Bali United– tidak hanya terpaku pada satu pemain saja. Ia menegaskan pentingnya mewaspadai pemain Persib lainnya, sebab tim asuhan Bojan Hodak memiliki kualitas kelas atas, terbukti dengan raihan gelar juara beruntun dalam dua musim terakhir.