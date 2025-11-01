Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Bobotoh Cantik: Tanpa Pemain Kunci, Persib Bandung Mampu Kalahkan Bali United

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |09:54 WIB
Prediksi Bobotoh Cantik: Tanpa Pemain Kunci, Persib Bandung Mampu Kalahkan Bali United
Farras Rahmaniar, bobotoh cantik yakin Persib menang atas Bali United. (Foto: Dok Pribadi Farras Rahmaniar)GIANYAR - Absennya gelandang andalan Persib Bandung, Luciano Guaycochea, tak sedikit pun mengurangi kepercayaan diri para pendukung Maung Bandung. J
GIANYAR - Absennya gelandang andalan Persib Bandung, Luciano Guaycochea, tak sedikit pun mengurangi kepercayaan diri para pendukung Maung Bandung. Justru, optimisme tinggi datang dari bobotoh cantik asal Bandung, Farras Rahmaniar Fasya, yang meyakini Persib tetap bisa melanjutkan tren positif saat menghadapi Bali United.

1. Thom Haye Jadi Kunci Gantikan Peran Luciano

Farras Rahmaniar Fasya mengaku tetap yakin Persib akan meraih kemenangan meskipun tanpa kehadiran Lucianodi lini tengah. Ia melihat kedalaman skuad Persib musim ini sebagai kekuatan utama tim asuhan Bojan Hodak.

"Meski tanpa Luciano, saya tetap optimis Persib bisa tetap di jalur kemenangan. Soalnya masih ada Thom Haye, Adam Alis, dan pemain lainnya yang bisa diandalkan," ujar Farras saat ditemui, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Farras, kehadiran Thom Haye di lini tengah bisa menjadi kunci utama dalam pertandingan tersebut. Ia berharap gelandang naturalisasi itu mampu menguasai jalannya permainan dan menciptakan peluang untuk lini depan.

"Apalagi kalau Thom Haye yang main, semoga bisa menguasai lini tengah, biar aliran bola ke depan lancar dan Persib bisa cetak gol," sambung Bobotoh berusia 23 tahun tersebut.

 "Di Persib banyak gelandang yang kualitasnya juara. Pemain cadangannya juga sama bagusnya, jadi Bojan enggak akan bingung kalau ada satu atau dua pemain yang absen," tambahnya.

Bobotoh Cantik Farras Rahmaniar. (Foto: Dok Pribadi)
Bobotoh Cantik Farras Rahmaniar. (Foto: Dok Pribadi)

2. Target Poin Penuh

Farras mengakui Bali United merupakan lawan yang kuat dan akan tampil ngotot di kandang sendiri. Namun, ia meyakini Persib memiliki daya juang yang lebih tinggi dan motivasi untuk memperpanjang catatan apik mereka.

 

