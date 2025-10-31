3 Klub Super League 2025-2026 yang Beri Menit Main Tinggi ke Pemain U-23, Tak Ada Persib Bandung!

TIGA klub Super League 2025-2026 yang beri menit main tinggi ke pemain U-23 menarik diulas. Tetapi, tak ada nama Persib Bandung dalam daftar ini.

Diketahui, ajang Super League 2025-2026 kini sudah memasuki pekan ke-11. Sejauh ini, sudah ada tiga klub yang memberikan menit bermain terbanyak untuk pemain U-23.

Berdasarkan regulasi, setiap klub memang wajib mendaftarkan lima pemain U-23 (kelahiran 2003). Salah satu dari mereka wajib dimainkan selama 45 menit di setiap laga.

Tentunya, regulasi itu ditekankan I.League untuk memberikan kesempatan para pemain muda agar berkembang. Hal itu pun demi memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia.

Dilansir dari laman I.League, berikut ini ini tiga klub yang memberikan menit bermain untuk pemain U-23 terbanyak.

1. PSM Makassar

PSM Makassar merupakan kontestan Super League 2025-2026 yang paling banyak memberi menit bermain kepada pemain U-23. Durasi bermain para pemain U-23 PSM Makassar adalah 1.447 menit hingga pekan ke-10.

Dalam laga terakhir, kala skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- melawan Persik Kediri, akumulasi durasi menit bermain pemain muda U-23 adalah 145 menit. Dua pemain U-23 yang dimainkan yakni Ricky Pratama dan Ananda Raehan.