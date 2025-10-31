Persib Bandung dan Dewa United Diharapkan I.League Ukir Prestasi di Asia, demi Dongkrak Peringkat Liga

PERSIB Bandung dan Dewa United diharapkan ukir prestasi manis dalam berkompetisi di level Asia. Hal ini diperlukan demi mendongkrak peringkat liga.

Kabar tersebut disampaikan Chief Marketing PT Liga Indonesia Baru (I.League), Budiman Dalimunthe. Prestasi dua klub itu bisa mendongkrak peringkat Liga Indonesia di kancah Asia, terkhusus Asia Tenggara.

1. Persib Bandung dan Dewa United

Musim ini, Indonesia mengirim dua perwakilan klub ke kompetisi Asia. Persib Bandung selaku juara Liga 1 2024-2025 mentas di AFC Champions League (ACL) Two, sedangkan Dewa United sebagai runner-up musim lalu berlagai di AFC Challenge League.

Kedua tim sejauh ini tampil cukup menjanjikan di dua kompetisi tersebut. Maung Bandung -julukan Persib- berhasil memuncaki klasemen Grup G dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Dewa United menduduki puncak klasemen Grup E. Mereka meraih empat poin dari dua laga.