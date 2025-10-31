Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung dan Dewa United Diharapkan I.League Ukir Prestasi di Asia, demi Dongkrak Peringkat Liga

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |17:58 WIB
Persib Bandung dan Dewa United Diharapkan I.League Ukir Prestasi di Asia, demi Dongkrak Peringkat Liga
I.League soal Persib Bandung dan Dewa United. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PERSIB Bandung dan Dewa United diharapkan ukir prestasi manis dalam berkompetisi di level Asia. Hal ini diperlukan demi mendongkrak peringkat liga.

Kabar tersebut disampaikan Chief Marketing PT Liga Indonesia Baru (I.League), Budiman Dalimunthe. Prestasi dua klub itu bisa mendongkrak peringkat Liga Indonesia di kancah Asia, terkhusus Asia Tenggara.

Eliano Reijnders menghadapi Faisal Halim di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

1. Persib Bandung dan Dewa United

Musim ini, Indonesia mengirim dua perwakilan klub ke kompetisi Asia. Persib Bandung selaku juara Liga 1 2024-2025 mentas di AFC Champions League (ACL) Two, sedangkan Dewa United sebagai runner-up musim lalu berlagai di AFC Challenge League.

Kedua tim sejauh ini tampil cukup menjanjikan di dua kompetisi tersebut. Maung Bandung -julukan Persib- berhasil memuncaki klasemen Grup G dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Dewa United menduduki puncak klasemen Grup E. Mereka meraih empat poin dari dua laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184634/persija_jakarta-oWFh_large.jpg
Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184609/persebaya_surabaya-O9BY_large.jpg
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Tak Mau Sepelekan Lawan di Derby Jatim
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan Tendang Jagoan India, Tembus Perempat Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement