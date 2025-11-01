Jadwal dan Link Live Streaming Selangor FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

JAKARTA – Pertandingan seru akan kembali tersaji di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 ketika Persib Bandung bertandang ke markas Selangor FC pada Kamis, 6 November 2025. Klik di sini untuk nonton streaming.

Duel ini merupakan leg kedua antara dua raksasa Asia Tenggara yang sama-sama berambisi melangkah ke fase gugur. Laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Petaling Jaya, Malaysia.

Adam Alis cetak gol di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

Persib Bandung mengusung semangat tinggi jelang lawatan mereka ke Malaysia setelah sukses menaklukkan Selangor FC dengan skor 2-0 pada pertemuan pertama di Bandung. Dua gol yang dilesakkan Adam Alis Setyano dan Andrew Jung menjadi bukti ketajaman lini serang Maung Bandung sekaligus membuka jalan menuju fase berikutnya dan siap mengamankan hasil positif untuk memperkuat dominasi mereka di puncak klasemen Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Grup G sendiri menjadi salah satu grup paling kompetitif di AFC Champions League 2 musim ini. Selain Persib Bandung dan Selangor FC, grup ini juga diisi oleh Bangkok United (Thailand) dan Lion City Sailors (Singapura).

Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat. Simak jadwal dan link streamingnya: