Terpaksa Jadi Tim Musafir, Persija Jakarta Tetap Targetkan Tiga Poin Penuh Kontra PSBS Biak

JAKARTA - Persija Jakarta harus menerima kenyataan pahit kembali menjadi tim musafir dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Keputusan ini diambil lantaran sejumlah stadion di wilayah Jabodetabek sedang menjalani proses perawatan rumput lapangan.

Kondisi tersebut memaksa skuad Macan Kemayoran harus menjamu tamunya, PSBS Biak, di Stadion Manahan, Solo. Laga penting ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (31/10/2025).

Meskipun bermain jauh dari basis dukungan utama mereka, Persija tetap memasang target kemenangan mutlak.

1. Kecewa Gagal Bermain di Jakarta International Stadium (JIS)

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tidak menyembunyikan kekecewaannya karena timnya belum bisa bermain di Jakarta International Stadium (JIS), yang merupakan markas yang sangat diidamkan. Namun, Souza menyatakan memahami alasan di balik pemindahan lokasi pertandingan.

“Kami sebenarnya sangat ingin bermain di Jakarta, di stadion kami sendiri. Namun, kami memahami bahwa saat ini sedang ada proses perbaikan rumput, sehingga kami belum bisa bermain di sana," kata Mauricio Souza, dilansir dari laman resmi Persija, Jumat (31/10/2025).

Madura United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Meskipun demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa target timnya tidak berubah. Souza memastikan Macan Kemayoran wajib menang atas PSBS Biak

"Meski begitu, kami tetap menargetkan tiga poin di pertandingan ini," tambahnya.