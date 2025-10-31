Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reuni Almere City! Pemain Bali United Ini Antusias Hadapi Thom Haye di Laga Kontra Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |03:01 WIB
Reuni Almere City! Pemain Bali United Ini Antusias Hadapi Thom Haye di Laga Kontra Persib Bandung
Pemain Bali United, Tim Receveur. (Foto: Instagram/timreceveur)
GIANYAR – Laga lanjutan Super League 2025-2026 antara Bali United vs Persib Bandung akan menyajikan reuni menarik. Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu 1 November 2025, dipastikan menjadi momen istimewa bagi pemain Bali United, Tim Receveur, yang akan berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Almere City, Thom Haye.

1. Saling Kenal Saat Berkarier di Belanda

Pemain Bali United, Tim Receveur, sangat antusias bakal berjumpa Thom Haye, yang kini menjadi gelandang Timnas Indonesia dan Persib Bandung. Keduanya pernah memperkuat klub Almere City di Liga Belanda pada musim 2024-2025 sebelum akhirnya memilih berkarier di Indonesia.

“Secara pribadi saya mengenal dia (Thom Haye) orang yang baik. Saya pikir dia pemain sepak bola yang memiliki kualitas," kata Tim dilansir dari laman Bali United, Jumat (31/10/2025).

"Dia datang dari kompetisi Belanda untuk bermain di sini dan saya pikir kualitas liga Indonesia juga semakin berkembang. Tapi hari Sabtu kita akan menjadi lawan di lapangan,” tambahnya.

Hingga pekan kesembilan, Tim Receveur sudah tampil di sembilan pertandingan dengan kontribusi dua assist untuk Bali United. Sementara itu, Thom Haye sudah tampil di lima laga bersama Maung Bandung yang juga berpartisipasi di kompetisi Asia musim ini.

Tim Receveur
Tim Receveur

2. Fokus Tim Receveur Bukan Hanya Haye

Meskipun mengenal baik kualitas Thom Haye, Tim Receveur menegaskan fokusnya tidak hanya tertuju pada satu pemain lawan saja, melainkan pada seluruh kekuatan tim Persib.

 

