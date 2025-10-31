Komentar Berkelas Emil Audero Usai Tampil Gemilang dan Cleansheet saat Cremonese Bungkam Genoa 2-0

GENOA - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero, kembali merumput setelah absen beberapa pertandingan akibat cedera. Kembalinya Emil ke bawah mistar gawang langsung berbuah manis, di mana ia sukses mengantarkan Cremonese meraih kemenangan krusial atas Genoa di laga Liga Italia 2025-2026.

Ya, Cremonese berhasil membungkam Genoa dengan skor akhir 2-0 pada pekan kesembilan Liga Italia 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Italia, pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari WIB tersebut menjadi penutup dari tren negatif La Cremo yang kesulitan menang dalam empat laga terakhir.

Dua gol kemenangan untuk Cremonese dicatatkan oleh Federico Bonazzoli (4', 49'). Hasil ini tak hanya mengakhiri puasa kemenangan, tetapi juga menjadi momen kebangkitan tim.

1. Kontribusi Krusial Emil Audero

Emil Audero memainkan peran besar dalam kemenangan kali ini. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu baru saja pulih dari cedera yang dialami saat pemanasan sebelum laga melawan Como pada 27 September 2025 lalu.

Kembali dari cedera, Emil pun tampil luar biasa dan sukses membawa Cremonese nirbobol dalam laga tersebut. Dia berhasil mencatatkan satu penyelamatan krusial, satu punches, dan satu high claims.

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

Tak hanya itu, kiper berdarah Indonesia-Italia itu juga berkontribusi besar dalam pertahanan. Emil berhasil mencatatkan dua sapuan, dan dua kemenangan dalam duel. Catatan ini tentu menunjukkan konsistensi Emil meskipun baru sembuh dari cedera dan menjadi bukti bahwa ia telah sepenuhnya pulih.

2. Reaksi Emil dan Pujian dari Pelatih

Pemain tersebut mengaku sangat senang bisa kembali berkontribusi besar untuk timnya. Menurutnya, hasil ini merupakan cara terbaik untuk bangkit setelah absen cukup lama.