HOME BOLA LIGA CHAMPION

Demi Harumkan Nama Indonesia, Atep Doakan Persib Bandung Berjaya di Kompetisi Asia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |07:58 WIB
Persib Bandung tengah memimpin klasemen AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung tengah memimpin klasemen AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JAKARTA - Legenda Persib Bandung sekaligus mantan pemain Timnas Indonesia, Atep, menyampaikan harapannya agar Persib Bandung mampu meraih prestasi tertinggi di kompetisi Asia. Menurutnya, kesuksesan Maung Bandung di tingkat regional akan mengharumkan nama bangsa dan menjadi penanda klub Indonesia mampu bersaing dengan perwakilan negara lain.

Saat ini, skuad asuhan Bojan Hodak tengah berjuang di kompetisi AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 dan menunjukkan performa menjanjikan. Persib untuk sementara berhasil memuncaki klasemen Grup G dengan raihan tujuh poin.

1. Optimisme Terhadap Performa Persib

Atep menyatakan antusiasmenya untuk melihat Persib dapat mengukir prestasi, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Ia merujuk pada keberhasilan Persib menjuarai liga domestik musim sebelumnya.

"Yang pasti saya berharap Persib bisa berprestasi lebih. Apalagi di musim kemarin mereka berhasil (juara Super League)," kata Atep saat ditemui di Jakarta, dikutip Jumat (31/10/2025).

Atep
Atep

Atep menambahkan perjalanan Persib di musim ini sudah dimulai dengan baik. Terbukti dari posisi Persib di klasemen ACL 2 2025-2026.

"Tentu harapannya di musim ini, jalannya juga sudah cukup baik, bagaimana sekarang sedang menjadi pemuncak klasemen," tambahnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
