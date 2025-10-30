Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Big Match, Pangeran Biru Pantang Lengah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |22:22 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: <i>Big Match</i>, Pangeran Biru Pantang Lengah!
Jadwal siaran langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

GIANYAR – Jadwal siaran langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Kiper Teja Paku Alam berharap Pangeran Biru tidak lengah dalam big match kali ini.

Bali United akan bersua dengan Persib Bandung di pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025 malam WIB.

1. Momentum

Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif. Saat ini, Bali United belum terkalahkan dalam tiga pertandungan terakhir. 

Sementara, Persib sedang bersinar di kompetisi Asia AFC Champions League 2 2025-2026. Teja mengingatkan, timnya tak boleh lengah agar bisa mempertahankan momentum apik ini. 

"Kami tidak boleh lengah sedikit pun," kata Teja dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (30/10/2025). 

"Saling percaya dan menjaga fokus agar setiap pertandingannya bisa kita lewati dengan sangat baik dan hasil yang positif. Itu kuncinya," sambung kiper asal Sumatra Barat itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184919/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_dewa_united_di_super_league_2025_2026_malam_ini-2nNb_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184910/arika_prediksi_persib_bandung_menang_3_2_atas_dewa_united-pqR7_large.jpg
Bobotoh Cantik Arika Sebut Persib Bandung Menang Dramatis 3-2 atas Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184904/mauricio_souza-RCPH_large.jpg
Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184903/rizky_ridho-8omO_large.jpg
Gol Spektakuler Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Mauricio Souza: Saya Mendukungnya Menang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Sampaikan Pesan Khusus ke Pemain Abroad jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement