Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Big Match, Pangeran Biru Pantang Lengah!

Jadwal siaran langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui (Foto: Persib Bandung)

GIANYAR – Jadwal siaran langsung Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Kiper Teja Paku Alam berharap Pangeran Biru tidak lengah dalam big match kali ini.

Bali United akan bersua dengan Persib Bandung di pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025 malam WIB.

1. Momentum

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif. Saat ini, Bali United belum terkalahkan dalam tiga pertandungan terakhir.

Sementara, Persib sedang bersinar di kompetisi Asia AFC Champions League 2 2025-2026. Teja mengingatkan, timnya tak boleh lengah agar bisa mempertahankan momentum apik ini.

"Kami tidak boleh lengah sedikit pun," kata Teja dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (30/10/2025).

"Saling percaya dan menjaga fokus agar setiap pertandingannya bisa kita lewati dengan sangat baik dan hasil yang positif. Itu kuncinya," sambung kiper asal Sumatra Barat itu.