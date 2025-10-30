Jelang Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Kenang Momen Latih Eliano Reijnders di Belanda

GIANYAR – Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengenang momen melatih gelandang Persib Bandung Eliano Reijnders di Belanda. Keduanya memang pernah bekerja sama di PEC Zwolle beberapa waktu lalu.

Momen manis tercipta saat Jansen dan Reijnders membuka peluang PEC Zwolle mendapatkan tiket playoff kompetisi Eropa. Kala itu, sang pemain mencetak gol penentu kemenangan atas Willem II 2-1 pada 15 Mei 2025.

1. Bermain Bagus

Jansen mengenang momen ini menjelang pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung di lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 1 November 2025.

"Eliano bermain bagus saat itu dan mencetak gol penentu kemenangan kami," kenang Jansen dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (30/10/2025).

"Saya saat itu sangat senang karena kami punya peluang untuk mendapatkan tiket playoff di Piala Eropa,” tambah pria asal Belanda itu.

Kini, Jansen dan Reijnders berada di sisi yang berbeda. Meski demikian, ia sangat mengetahui kemampuan adik Tijjani Reijnders tersebut.